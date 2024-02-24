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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Bodrum'da SKM açılışına katıldı:

        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Bodrum ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 17:57 Güncelleme: 24.02.2024 - 18:24
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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Bodrum'da SKM açılışına katıldı:
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        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Bodrum ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı.

        Ayaydın, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki açılışta, Muğla'nın ve Bodrum'un çok sorunu olduğunu, bu sorunların aynısını kendisinin de 25 yıldır yaşadığı Bodrum'da gördüğünü söyledi.

        Dünyada nereye gidilirse gidilsin "Bodrum" denildiğinde bilmeyenin olmadığına işaret eden Ayaydın, bu kadar önemli bir turizm merkezinin altyapı sorununun bu güne kadar çözülmediğini, 10 yıldır Büyükşehir Belediyesini elinde tutanların bunu başaramadığına dikkati çekti.

        Bodrum'un yol sorununun çözülmesi gerektiğini anlatan Ayaydın, Turgutreis-Gümüşlük arasındaki yolun bir an önce düzeltilmesi ve Bodrum'da artık böyle manzaraların görülmemesi gerektiğini dile getirdi.

        "Koltuğa oturmak için değil, hizmet etmek için geliyorum." diyen Ayaydın, "Ben de bir Bodrumlu olarak bozuk yollardan geçiyorum, susuzluğu yaşadım, bir yağmur yağdığında evleri sel basıyor. Ben o insanların bu durumunu gördüm. Ancak bu durumu ortadan kaldıracak kişi benim. Aday oldum ve Allah nasip ederse Mehmet Tosun kardeşimle birlikte Bodrum'da aşamayacağımız, yapamayacağımız hiç bir sorun kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

        Muğla'nın deprem kuşağında olduğuna işaret eden Ayaydın, depreme hazırlıklı olmak gerektiğini, ilçedeki mevcut olan yapı stokunu depreme dayanıklı hale getirmek için yeniden yapılandıracaklarını kaydetti.

        Ayaydın, ilçeye yeni stat, içme suyu projesi, altyapı ve yeni çevre yolu, millet bahçesi, plaj, iskele, çocuk ve gençlerin spor yapabileceği alanlarla ilgili çalışmalar yapılacağını, stat ve çevre yolu projesinin ise 2024 yatırım programına alındığını dile getirdi.

        Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun da Bodrum'da kronik sorunların ortadan kalması için değişim yapılması gerektiğini, Bodrum'u gerçek belediyecilikle buluşturacaklarını anlattı.

        Tosun, Cumhur İttifakı'nı Bodrum'da geniş tabanlı Bodrum İttifakı'na dönüştürdüklerini, 31 Mart'ta birlikte kazanacaklarını sözlerine ekledi.

        Konuşmaların ardından Cumhur İttifakı'nın Bodrum Belediye Meclis üyesi adayları tanıtıldı, ardından da SKM'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Açılışa, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat, Büyük Birlik Partisi (BBP) Muğla İl Başkanı Melih Aydoğan ile ilçe başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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