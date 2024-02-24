Bodrum'da, 71 kaçak göçmen ve 5 organizatör şüphelisi yakalandı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yurt dışına çıkmaya çalışan 13'ü çocuk toplam 71 kaçak göçmen ile 5 organizatör şüphelisi yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Şubat'ta 05.00, 07.30 ve 17.00 saatlerinde, Bodrum açıklarında lastik botlarda kaçak göçmen olduğu bilgisi aldı. Ekipler, yurt dışına lastik botlarla çıkmaya çalışan ve 13 çocuğun da aralarında olduğu toplam 71 kaçak göçmeni yakaladı. Olayla ilgili 5 organizatör şüphelisi de yakalanıp gözaltına alındı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yurt dışına çıkmaya çalışan 13'ü çocuk toplam 71 kaçak göçmen ile 5 organizatör şüphelisi yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Şubat'ta 05.00, 07.30 ve 17.00 saatlerinde, Bodrum açıklarında lastik botlarda kaçak göçmen olduğu bilgisi aldı. Ekipler, yurt dışına lastik botlarla çıkmaya çalışan ve 13 çocuğun da aralarında olduğu toplam 71 kaçak göçmeni yakaladı. Olayla ilgili 5 organizatör şüphelisi de yakalanıp gözaltına alındı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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