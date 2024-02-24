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        Fethiyespor seriyi sürdürecek

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Menemen FK ve Denizlispor maçlarını kazanıp düşme hattından uzaklaşan Fethiyespor yarın sahasında Sarıyer'i konuk edecek. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Alirıza Altunbakır görev alacak. Fethiyespor teknik direktörü Selahaddin Dinçel, sahalarında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Son 2 maçımızı kazandık. Seriyi sürdürmek için mücadelemizi ortaya koyacağız, takımıma inancım tam" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 11:15 Güncelleme: 24.02.2024 - 11:15
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        Fethiyespor seriyi sürdürecek
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Menemen FK ve Denizlispor maçlarını kazanıp düşme hattından uzaklaşan Fethiyespor yarın sahasında Sarıyer'i konuk edecek. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Alirıza Altunbakır görev alacak. Fethiyespor teknik direktörü Selahaddin Dinçel, sahalarında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Son 2 maçımızı kazandık. Seriyi sürdürmek için mücadelemizi ortaya koyacağız, takımıma inancım tam" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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