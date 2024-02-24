Fethiyespor seriyi sürdürecek

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Menemen FK ve Denizlispor maçlarını kazanıp düşme hattından uzaklaşan Fethiyespor yarın sahasında Sarıyer'i konuk edecek. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Alirıza Altunbakır görev alacak. Fethiyespor teknik direktörü Selahaddin Dinçel, sahalarında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Son 2 maçımızı kazandık. Seriyi sürdürmek için mücadelemizi ortaya koyacağız, takımıma inancım tam" diye konuştu.

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