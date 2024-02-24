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        Datça'da, çocuk evi yapılması planlanan arazide inceleme yapıldı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Gülay Türk, Datça'da çocuk evi yapılası planlanan arazide inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 10:20 Güncelleme: 24.02.2024 - 10:31
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        Datça'da, çocuk evi yapılması planlanan arazide inceleme yapıldı
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Gülay Türk, Datça'da çocuk evi yapılası planlanan arazide inceleme yaptı.

        İskele Mahallesi Çayırarası mevkisindeki incelemenin ardından AA muhabirine açıklama yapan Türk, Muğla genelindeki çocuk bakım evlerini, kuruluşlarını yerinde görmek, değerlendirmek ve il genelinin ihtiyaçları yerinde tespit etmek amacı ile geldiklerini söyledi.

        Datça İş Gücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği (KİGDER) ile yaptıkları protokol kapsamında, inşa edilecek "Datça Çocuk Evleri Sitesi Projesini" de yerinde görmek istediklerini dile getiren Türk, "Konumu ve lokasyonu çok güzel. İnşallah temel atmak için de geliriz. " dedi.

        KİGDER Başkanı Menşure Yavuz ise projenin hayata geçirilmesi için büyük aşamaların sona erdiğini belirtti.

        Bakanlıktan ön onayımız aldığını, revize işlemleri bitince projenin inşasının başlayacağını anlatan Yavuz, "Devletimiz tarafından hazine arazisinden tahsis edilen 15 dönümlük alandaki çocuk evimizi yapacak olmanın heyecanını yaşıyoruz." diye konuştu.

        İncelemede, Türk ve Yavuz'a Sosyal Hizmetler Uzmanı Mualla Kurt, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Kudret Gültaş ve dernek üyesi Meriç Soyer eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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