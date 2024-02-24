Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi ve 6 hükümlü yakalandı

Muğla ve ilçelerinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen yol uygulamasında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 41 şüpheli ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 zanlı yakalandı.

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