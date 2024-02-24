Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi ve 6 hükümlü yakalandı

        Muğla ve ilçelerinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen yol uygulamasında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 41 şüpheli ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 13:09 Güncelleme: 24.02.2024 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi ve 6 hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla ve ilçelerinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen yol uygulamasında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 41 şüpheli ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 zanlı yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı 448 personelinin katılımıyla aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldı.

        Uygulama kapsamında ekiplerce çok sayıda araç kontrol edildi, kişi sorgulaması yapıldı.

        Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 41 kişi ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Rus turist öldürülmüştü! Mütalaa açıklandı
        Rus turist öldürülmüştü! Mütalaa açıklandı
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Prof. Dr. Ömer Özkan'dan ölümsüzlük ve kafa-beyin nakli yorumu
        Prof. Dr. Ömer Özkan'dan ölümsüzlük ve kafa-beyin nakli yorumu
        Ümraniye'deki korkunç cinayette katil zanlısı yakalandı
        Ümraniye'deki korkunç cinayette katil zanlısı yakalandı
        Elebaşı eski eczacı kalfası! Doktorlar ve eczacılar tutuklandı! Sahte reçete dolandırıcılığı!
        Elebaşı eski eczacı kalfası! Doktorlar ve eczacılar tutuklandı! Sahte reçete dolandırıcılığı!
        Bütün yönleriyle Kaan
        Bütün yönleriyle Kaan
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Terastan düşmüştü! Bilirkişi raporu çıktı!
        Terastan düşmüştü! Bilirkişi raporu çıktı!
        Boşananların sayısı bu illerin nüfuslarını geçti
        Boşananların sayısı bu illerin nüfuslarını geçti
        4 mürettebat kayıp... 32 dalış yapıldı... Eşyaları var kendileri yok!
        4 mürettebat kayıp... 32 dalış yapıldı... Eşyaları var kendileri yok!
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Uraz bebek ve ablası Karya'nın ölümünde ilaçlama firması sahibine 15 yıla k...
        Uraz bebek ve ablası Karya'nın ölümünde ilaçlama firması sahibine 15 yıla k...
        Fethiyespor seriyi sürdürecek
        Fethiyespor seriyi sürdürecek
        Datça'da, çocuk evi yapılması planlanan arazide inceleme yapıldı
        Datça'da, çocuk evi yapılması planlanan arazide inceleme yapıldı
        Bodrum açıklarında 71 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum açıklarında 71 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum'da hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakaland...
        Bodrum'da hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakaland...
        Muğla'da 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakala...
        Muğla'da 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakala...