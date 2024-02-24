Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi ve 6 hükümlü yakalandı
Muğla ve ilçelerinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen yol uygulamasında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 41 şüpheli ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 zanlı yakalandı.
Muğla ve ilçelerinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen yol uygulamasında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 41 şüpheli ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı 448 personelinin katılımıyla aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldı.
Uygulama kapsamında ekiplerce çok sayıda araç kontrol edildi, kişi sorgulaması yapıldı.
Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 41 kişi ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemleri için jandarmaya götürüldü.
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