Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris Belediye Başkan adayı Yazıcı, belediye meclis üyelerini tanıttı:

        Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, belediye meclis üyesi adaylarını kalabalık bir törenle kamuoyuna tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 17:30 Güncelleme: 24.02.2024 - 17:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris Belediye Başkan adayı Yazıcı, belediye meclis üyelerini tanıttı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, belediye meclis üyesi adaylarını kalabalık bir törenle kamuoyuna tanıttı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tanıtım toplantısında, işitme engelliler için program boyunca işaret diliyle anlatım yapıldı.

        Yazıcı, Siteler Mahallesi'nde bir otelde, "Belediye Meclis Üyesi Adayları Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmasında, "Marmarislilerle el ele yepyeni bir hikaye yazacağız. Marmaris'te yepyeni bir tarih yazacağız." dedi.

        Deneyimli ve nitelikli ekibiyle Marmaris'in ihtiyaçlarına çözüm sunmak için kararlılıkla çalışacağını belirten Yazıcı, "Belediye meclisi üyesi adayı olan ekip arkadaşlarım, ilçenin her kesiminden geleneksel değerlere sahip, birikimli ve işini hakkıyla yapacak isimlerden oluşuyor. Bu listenin sadece siyasi arenada değil, aynı zamanda Marmaris'in sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimi için de önemli bir rol oynayacaktır." diye konuştu.

        Yazıcı, göreve geldiklerinde ahenk olacağına dikkati çekerken, konuşmasını şöyle devam etti:

        "Meclis üyelerimizle, belediye çalışanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, halkla ahenk içinde olacağız. Bu öyle sıradan rastgele bir slogan değil. Sen, ben, biz hepimiz başaracağız. Marmaris geleceğini kurtarmalı. İnanılmaz güzellikle bir Marmaris yaşayacağız. Marmaris insanları vefalıdır. Yangında depremde bunları gördüm yaşadım. Sizlere Marmaris halkına güveniyorum. Meclis üyelerimiz arasında tanımadığınız yoksa sizlerin meclis üyesi benim. Telefonum herkese her zaman açık."

        Güçlü bir ekip ve hizmet odaklı yaklaşımla Marmaris halkına daha iyi bir gelecek sunmayı hedeflediklerini aktaran Yazıcı, "Marmaris'in her bir köşesine dokunarak, sorunları çözme konusunda kararlılıkla çalışacağız. Hep birlikte, Marmaris'i daha güzel yarınlara taşıyacak, daha yaşanabilir bir ilçe haline getireceğiz. Halkımıza verdiğimiz sözü tutarak, Marmaris'i daha ileriye taşımak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Marmarislilerle el ele yepyeni bir hikaye yazacağız. Marmaris'te yepyeni bir tarih yazacağız." ifadelerini kullandı.

        Marmaris'in geleceği için güçlü bir aday kadrosuyla seçimlere hazırlandığını dile getiren Serkan Yazıcı, Belediye Meclis Üyesi adayları sırayla sahneye davet ederek tanıttı.

        Yazıcı, meclis üyesi adayları ile birlikte Türk bayraklarıyla vatandaşları selamladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Sıcak hava kaç gün sürecek? Ne zaman yağmur yağacak?
        Sıcak hava kaç gün sürecek? Ne zaman yağmur yağacak?
        Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
        Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
        Macron tarım fuarına katıldı: Gerginlik başladı!
        Macron tarım fuarına katıldı: Gerginlik başladı!
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı!
        Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Lösemi hastası anne, kızından nakledilen ilikle hataya tutundu
        Lösemi hastası anne, kızından nakledilen ilikle hataya tutundu
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı

        Benzer Haberler

        Motosikletteki 2 çocuğun ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü tutuklandı
        Motosikletteki 2 çocuğun ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü tutuklandı
        Bodrum'da iki kardeşin tarım ilacından zehirlenerek ölümüyle ilgili iddiana...
        Bodrum'da iki kardeşin tarım ilacından zehirlenerek ölümüyle ilgili iddiana...
        Bodrum'da, 71 kaçak göçmen ve 5 organizatör şüphelisi yakalandı
        Bodrum'da, 71 kaçak göçmen ve 5 organizatör şüphelisi yakalandı
        Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi ve 6 hükümlü yakalandı
        Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi ve 6 hükümlü yakalandı
        Uraz bebek ve ablası Karya'nın ölümünde ilaçlama firması sahibine 15 yıla k...
        Uraz bebek ve ablası Karya'nın ölümünde ilaçlama firması sahibine 15 yıla k...
        Fethiyespor seriyi sürdürecek
        Fethiyespor seriyi sürdürecek