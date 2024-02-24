Motosikletteki 2 çocuğun ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü tutuklandı
MUĞLA'da, otomobiliyle yaya geçidindeki motosiklete çarpıp, Bedrihan Arslan (14) ile Mehmet Efe Can'ın (13) ölümüne neden olan sürücü Ahmet Çukur, tutuklandı. Can ve Arslan, memleketlerinde toprağa verildi. Kaza, önceki gün, saat 16.30 sıralarında, Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Çukur'un kullandığı 48 FM 170 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yaya geçidinden karşıya geçen Bedrihan Arslan yönetimindeki 48 AOT 885 plakalı motosiklete çarptı. Kask takmadıkları belirlenen Arslan ile arkasındaki Mehmet Efe Can, hayatlarını kaybetti, sürücü Çukur ise yaralandı. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin motosiklete çarpması ve üzerindeki 2 çocuğun yola fırlaması yer aldı. Otomobil sürücüsü Çukur, tedavisinin ardından gözaltına alınıp, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kazada ölen Mehmet Efe Can, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Bedrihan Arslan ise memleketi Denizli'nin Pamukkale ilçesinde toprağa verildi.
MUĞLA'da, otomobiliyle yaya geçidindeki motosiklete çarpıp, Bedrihan Arslan (14) ile Mehmet Efe Can'ın (13) ölümüne neden olan sürücü Ahmet Çukur, tutuklandı. Can ve Arslan, memleketlerinde toprağa verildi. Kaza, önceki gün, saat 16.30 sıralarında, Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Çukur'un kullandığı 48 FM 170 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yaya geçidinden karşıya geçen Bedrihan Arslan yönetimindeki 48 AOT 885 plakalı motosiklete çarptı. Kask takmadıkları belirlenen Arslan ile arkasındaki Mehmet Efe Can, hayatlarını kaybetti, sürücü Çukur ise yaralandı. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin motosiklete çarpması ve üzerindeki 2 çocuğun yola fırlaması yer aldı. Otomobil sürücüsü Çukur, tedavisinin ardından gözaltına alınıp, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kazada ölen Mehmet Efe Can, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Bedrihan Arslan ise memleketi Denizli'nin Pamukkale ilçesinde toprağa verildi.
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