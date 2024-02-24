Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Motosikletteki 2 çocuğun ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü tutuklandı

        MUĞLA'da, otomobiliyle yaya geçidindeki motosiklete çarpıp, Bedrihan Arslan (14) ile Mehmet Efe Can'ın (13) ölümüne neden olan sürücü Ahmet Çukur, tutuklandı. Can ve Arslan, memleketlerinde toprağa verildi. Kaza, önceki gün, saat 16.30 sıralarında, Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Çukur'un kullandığı 48 FM 170 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yaya geçidinden karşıya geçen Bedrihan Arslan yönetimindeki 48 AOT 885 plakalı motosiklete çarptı. Kask takmadıkları belirlenen Arslan ile arkasındaki Mehmet Efe Can, hayatlarını kaybetti, sürücü Çukur ise yaralandı. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin motosiklete çarpması ve üzerindeki 2 çocuğun yola fırlaması yer aldı. Otomobil sürücüsü Çukur, tedavisinin ardından gözaltına alınıp, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kazada ölen Mehmet Efe Can, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Bedrihan Arslan ise memleketi Denizli'nin Pamukkale ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 15:54 Güncelleme: 24.02.2024 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosikletteki 2 çocuğun ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'da, otomobiliyle yaya geçidindeki motosiklete çarpıp, Bedrihan Arslan (14) ile Mehmet Efe Can'ın (13) ölümüne neden olan sürücü Ahmet Çukur, tutuklandı. Can ve Arslan, memleketlerinde toprağa verildi. Kaza, önceki gün, saat 16.30 sıralarında, Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Çukur'un kullandığı 48 FM 170 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yaya geçidinden karşıya geçen Bedrihan Arslan yönetimindeki 48 AOT 885 plakalı motosiklete çarptı. Kask takmadıkları belirlenen Arslan ile arkasındaki Mehmet Efe Can, hayatlarını kaybetti, sürücü Çukur ise yaralandı. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin motosiklete çarpması ve üzerindeki 2 çocuğun yola fırlaması yer aldı. Otomobil sürücüsü Çukur, tedavisinin ardından gözaltına alınıp, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kazada ölen Mehmet Efe Can, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Bedrihan Arslan ise memleketi Denizli'nin Pamukkale ilçesinde toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Depremzede dede torunuyla can verdi! Büyük acı!
        Depremzede dede torunuyla can verdi! Büyük acı!
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Lösemi hastası anne, kızından nakledilen ilikle hataya tutundu
        Lösemi hastası anne, kızından nakledilen ilikle hataya tutundu
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İlaçlama faciası! 2 çocuk ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        İlaçlama faciası! 2 çocuk ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Ümraniye'deki korkunç cinayette katil zanlısı yakalandı
        Ümraniye'deki korkunç cinayette katil zanlısı yakalandı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Bodrum'da iki kardeşin tarım ilacından zehirlenerek ölümüyle ilgili iddiana...
        Bodrum'da iki kardeşin tarım ilacından zehirlenerek ölümüyle ilgili iddiana...
        Bodrum'da, 71 kaçak göçmen ve 5 organizatör şüphelisi yakalandı
        Bodrum'da, 71 kaçak göçmen ve 5 organizatör şüphelisi yakalandı
        Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi ve 6 hükümlü yakalandı
        Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi ve 6 hükümlü yakalandı
        Uraz bebek ve ablası Karya'nın ölümünde ilaçlama firması sahibine 15 yıla k...
        Uraz bebek ve ablası Karya'nın ölümünde ilaçlama firması sahibine 15 yıla k...
        Fethiyespor seriyi sürdürecek
        Fethiyespor seriyi sürdürecek
        Datça'da, çocuk evi yapılması planlanan arazide inceleme yapıldı
        Datça'da, çocuk evi yapılması planlanan arazide inceleme yapıldı