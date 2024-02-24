Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları başladı
Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları başladı.
Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları başladı.
Yedi etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyonun üçüncü ayağına, 27 teknede farklı illerden 240 sporcu katıldı.
Bodrum açıklarında IRC-A, IRC-B ve destek olmak üzere üç sınıfta düzenlenen yarışların üçüncü ayak ilk gün mücadelesinde, katılımcılar bir süre rüzgar bekledi.
Görecek Adası açıklarında başlayan yarışlarda, destek sınıfının ardından diğer yarışçılara start verildi. Yaklaşık 9 millik coğrafi rotada yelken açan yarışçılar, ilk gün yarışlarının sonunda marinaya döndü.
Üçüncü ayak organizasyonu, yarın ikinci gün yarışlarının ardından dereceye girenlere kupalarının verileceği ödül töreniyle tamamlanacak.
Yarışlar, 16-17 Mart'ta 4'üncü etap mücadelesi ile devam edecek.
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