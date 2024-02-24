Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen can sallarındaki 30 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 18:54 Güncelleme: 24.02.2024 - 18:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen can sallarındaki 30 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında iki can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

        Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik can sallarındaki 6'sı çocuk 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Yayayı öldürdü: 'Farketmedim' dedi
        Yayayı öldürdü: 'Farketmedim' dedi
        Sıcak hava kaç gün sürecek? Ne zaman yağmur yağacak?
        Sıcak hava kaç gün sürecek? Ne zaman yağmur yağacak?
        Macron tarım fuarına katıldı: Gerginlik başladı!
        Macron tarım fuarına katıldı: Gerginlik başladı!
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
        Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı!
        Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı

        Benzer Haberler

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Bodrum'da SKM açılışına kat...
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Bodrum'da SKM açılışına kat...
        Marmaris Belediye Başkan adayı Yazıcı, belediye meclis üyelerini tanıttı:
        Marmaris Belediye Başkan adayı Yazıcı, belediye meclis üyelerini tanıttı:
        Motosikletteki 2 çocuğun ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü tutuklandı
        Motosikletteki 2 çocuğun ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü tutuklandı
        Bodrum'da iki kardeşin tarım ilacından zehirlenerek ölümüyle ilgili iddiana...
        Bodrum'da iki kardeşin tarım ilacından zehirlenerek ölümüyle ilgili iddiana...
        Bodrum'da, 71 kaçak göçmen ve 5 organizatör şüphelisi yakalandı
        Bodrum'da, 71 kaçak göçmen ve 5 organizatör şüphelisi yakalandı
        Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi ve 6 hükümlü yakalandı
        Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi ve 6 hükümlü yakalandı