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        Bodrum FK'da Ali Şafak Öztürk'ten büyük tepki

        1'inci Lig'de geçen sezon ilk yılında Play-Off finali oynayıp bu sezon da Süper Lig yarışında olan Bodrum FK'da kulübün hakim hissedarı Ali Şafak Öztürk, 2 penaltı golüyle 2-1 kaybedilen Çorum FK maçı sonrası ilk kez hakemlere büyük tepki gösterdi. Yeşil-beyazlı ekip, son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberliğin ardından Play-Off yarışındaki rakiplerinden Çorum FK'ya deplasmanda penaltıdan yediği gollerle 2-1 yenilip Süper Lig hattının 7 puan gerisine düşerken, maçta 2 net penaltılarının verilmediğini söyleyen Bodrum FK yöneticisi Ali Şafak Öztürk, "Eğer bu ve bu tür hakemlerin Türk futbolu ile ilişkileri devam edecekse bizim Öztürk ailesi olarak Türk futboluna yaptığımız yatırımları tekrar gözden geçireceğimizi kamuoyuna duyurmak istiyoruz" dedi. "TÜRK FUTBOLUNA YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARI GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ" Antalyaspor'un eski başkanı olup babası Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk'le birlikte hisselerini aldığı yeşil-beyazlı kulübe büyük yatırım yapan Ali Şafak Öztürk, Çorum deplasmanında 66'ncı dakikada skor 1-1 devam ederken rakip oyuncu Ferhat'ın ceza sahasında Üzeyir'in şutunu elle kestiği ve 86'ncı dakikada Samet'in ceza alanında Landre tarafından düşürüldüğü pozisyonların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak isyan etti. Öztürk, "Hisselerini 2.5 yıl önce satın aldığımız Bodrum FK'da bu süre içerisinde her kulüp gibi canımızın bazı dönemler yanmasına rağmen hakemler hakkında bir tane bile açıklama yapmadık ama bugünkü oynanan Çorum FK maçımızda verilmeyen 2 net penaltımız bizi isyan noktasına getirmiştir. Orta hakem Ayberk Demirbaş, VAR hakemleri Alper Çetin, AVAR hakemi Kutluhan Bilgiç, eğer bu ve bu tür hakemlerin Türk futbolu ile ilişkileri devam edecekse bizim Öztürk ailesi olarak Türk futboluna yaptığımız yatırımları tekrar gözden geçireceğimizi kamuoyuna duyurmak istiyoruz" diye konuştu. KULÜP İSYANDA Bodrum FK'dan yapılan açıklamada ise, "İlgililerin dikkatine, Bodrum FK yeni yapılanmasıyla Türk futbolunun örnek kulübü olmak için başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere hakemler ve futbolun tüm paydaşlarına saygılı bir tutum sergilemiştir. Bugüne kadar aleyhimize yapılan bariz hatalarda dahi tek bir açıklama veya eleştirimiz olmamıştır. İsyan noktasına neden geldiğimizin görüntülerini, başta 1'inci Lig'de yarıştığımız iki il takımının birinden orta hakem, diğerinden VAR hakemi atayanlar ile futbolun değerli paydaşları ve Türk futbol kamuoyunun takdirine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 12:13 Güncelleme: 25.02.2024 - 12:15
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        Bodrum FK'da Ali Şafak Öztürk'ten büyük tepki
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        1'inci Lig'de geçen sezon ilk yılında Play-Off finali oynayıp bu sezon da Süper Lig yarışında olan Bodrum FK'da kulübün hakim hissedarı Ali Şafak Öztürk, 2 penaltı golüyle 2-1 kaybedilen Çorum FK maçı sonrası ilk kez hakemlere büyük tepki gösterdi. Yeşil-beyazlı ekip, son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberliğin ardından Play-Off yarışındaki rakiplerinden Çorum FK'ya deplasmanda penaltıdan yediği gollerle 2-1 yenilip Süper Lig hattının 7 puan gerisine düşerken, maçta 2 net penaltılarının verilmediğini söyleyen Bodrum FK yöneticisi Ali Şafak Öztürk, "Eğer bu ve bu tür hakemlerin Türk futbolu ile ilişkileri devam edecekse bizim Öztürk ailesi olarak Türk futboluna yaptığımız yatırımları tekrar gözden geçireceğimizi kamuoyuna duyurmak istiyoruz" dedi. "TÜRK FUTBOLUNA YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARI GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ" Antalyaspor'un eski başkanı olup babası Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk'le birlikte hisselerini aldığı yeşil-beyazlı kulübe büyük yatırım yapan Ali Şafak Öztürk, Çorum deplasmanında 66'ncı dakikada skor 1-1 devam ederken rakip oyuncu Ferhat'ın ceza sahasında Üzeyir'in şutunu elle kestiği ve 86'ncı dakikada Samet'in ceza alanında Landre tarafından düşürüldüğü pozisyonların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak isyan etti. Öztürk, "Hisselerini 2.5 yıl önce satın aldığımız Bodrum FK'da bu süre içerisinde her kulüp gibi canımızın bazı dönemler yanmasına rağmen hakemler hakkında bir tane bile açıklama yapmadık ama bugünkü oynanan Çorum FK maçımızda verilmeyen 2 net penaltımız bizi isyan noktasına getirmiştir. Orta hakem Ayberk Demirbaş, VAR hakemleri Alper Çetin, AVAR hakemi Kutluhan Bilgiç, eğer bu ve bu tür hakemlerin Türk futbolu ile ilişkileri devam edecekse bizim Öztürk ailesi olarak Türk futboluna yaptığımız yatırımları tekrar gözden geçireceğimizi kamuoyuna duyurmak istiyoruz" diye konuştu. KULÜP İSYANDA Bodrum FK'dan yapılan açıklamada ise, "İlgililerin dikkatine, Bodrum FK yeni yapılanmasıyla Türk futbolunun örnek kulübü olmak için başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere hakemler ve futbolun tüm paydaşlarına saygılı bir tutum sergilemiştir. Bugüne kadar aleyhimize yapılan bariz hatalarda dahi tek bir açıklama veya eleştirimiz olmamıştır. İsyan noktasına neden geldiğimizin görüntülerini, başta 1'inci Lig'de yarıştığımız iki il takımının birinden orta hakem, diğerinden VAR hakemi atayanlar ile futbolun değerli paydaşları ve Türk futbol kamuoyunun takdirine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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