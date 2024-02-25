SOLOTÜRK Fethiye semalarında gösteri uçuşu öncesi prova yaptı

Vatandaşlar prova uçuşunu sahil bandı ile Şehit Fethi Bey Parkı başta olmak üzere kentin birçok bölgesinden ilgiyle takip etti.

Fethiye semalarındaki prova uçuşunda pilotlar, Fethiye Körfezi, Şehit Fethi Bey Parkı ve ilçe merkezi üzerinden alçak uçuş yaptı.

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