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        SOLOTÜRK Fethiye semalarında gösteri uçuşu öncesi prova yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey'in ölümünün 110. yıl dönümü etkinliği kapsamında Muğla'nın Fethiye ilçesinde 27 Şubat'ta yapacağı gösteri öncesi prova uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 11:42 Güncelleme: 25.02.2024 - 11:42
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        SOLOTÜRK Fethiye semalarında gösteri uçuşu öncesi prova yaptı
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        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey'in ölümünün 110. yıl dönümü etkinliği kapsamında Muğla'nın Fethiye ilçesinde 27 Şubat'ta yapacağı gösteri öncesi prova uçuşu gerçekleştirdi.

        Fethiye semalarındaki prova uçuşunda pilotlar, Fethiye Körfezi, Şehit Fethi Bey Parkı ve ilçe merkezi üzerinden alçak uçuş yaptı.

        Vatandaşlar prova uçuşunu sahil bandı ile Şehit Fethi Bey Parkı başta olmak üzere kentin birçok bölgesinden ilgiyle takip etti.

        Gösteri uçuşunun 27 Şubat saat 12.15'te Şehit Fethi Bey'i anma töreninde gerçekleştirileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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