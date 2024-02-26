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        Bodrum'da fırtına; balıkçılara 'denize açılmayın' uyarısı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında fırtına etkili oldu; dalga boyu yer yer 2 metreyi aştı. Yetkililer, balıkçılara 'denize açılmayın' uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren yurdun güneybatısı için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Sağanağın Muğla'nın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklenirken, Bodrum açıklarında sabah saatlerinde fırtına etkili oldu. Saatteki hızı 60 kilometreyi aşan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Dalgaların boyu yer yer 2 metreyi aştı. Yetkililer, balıkçılara 'denize açılmayın' uyarısı yaptı. Öte yandan fırtına ve sağanağın yarın etkisini yitirmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 14:16 Güncelleme: 26.02.2024 - 14:45
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        Bodrum'da fırtına; balıkçılara 'denize açılmayın' uyarısı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında fırtına etkili oldu; dalga boyu yer yer 2 metreyi aştı. Yetkililer, balıkçılara 'denize açılmayın' uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren yurdun güneybatısı için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Sağanağın Muğla'nın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklenirken, Bodrum açıklarında sabah saatlerinde fırtına etkili oldu. Saatteki hızı 60 kilometreyi aşan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Dalgaların boyu yer yer 2 metreyi aştı. Yetkililer, balıkçılara 'denize açılmayın' uyarısı yaptı. Öte yandan fırtına ve sağanağın yarın etkisini yitirmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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