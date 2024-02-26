Fethiye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda hakkında "nitelikli cinsel istismar" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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