Datça'da rahatsızlanan öğretmen hayatını kaybetti

Hastane önünde durumu ağırlaşan öğretmene sağlık ekiplerince müdahale edildi. Batır, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni olarak görev yapan Necip Batır (45), kendini rahatsız hissedince Datça Devlet Hastanesi'ne gitti.

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