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        Datça'da rahatsızlanan öğretmen hayatını kaybetti

        Muğla'nın Datça ilçesinde rahatsızlanan öğretmen, gittiği hastane yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 11:43 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:43
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        Datça'da rahatsızlanan öğretmen hayatını kaybetti
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        Muğla'nın Datça ilçesinde rahatsızlanan öğretmen, gittiği hastane yaşamını yitirdi.

        Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni olarak görev yapan Necip Batır (45), kendini rahatsız hissedince Datça Devlet Hastanesi'ne gitti.

        Hastane önünde durumu ağırlaşan öğretmene sağlık ekiplerince müdahale edildi. Batır, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Batır'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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