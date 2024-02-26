Datça'da rahatsızlanan öğretmen hayatını kaybetti
Muğla'nın Datça ilçesinde rahatsızlanan öğretmen, gittiği hastane yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Datça ilçesinde rahatsızlanan öğretmen, gittiği hastane yaşamını yitirdi.
Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni olarak görev yapan Necip Batır (45), kendini rahatsız hissedince Datça Devlet Hastanesi'ne gitti.
Hastane önünde durumu ağırlaşan öğretmene sağlık ekiplerince müdahale edildi. Batır, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Batır'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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