        Bodrum'da 5. BODTO Mandalin Kupası Yelken Yarışları sona erdi

        Bodrum'da 5. BODTO Mandalin Kupası Yelken Yarışları sona erdi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen BODTO Mandalin Kupası Yelken Yarışları tamamlandı.

        Giriş: 17.01.2026 - 21:14 Güncelleme: 17.01.2026 - 21:14
        Bodrum'da 5. BODTO Mandalin Kupası Yelken Yarışları sona erdi
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen BODTO Mandalin Kupası Yelken Yarışları tamamlandı.

        Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ismiyle düzenlenen yarışlarda, optimist, ILCA ve RS Feva sınıfındaki sporcular yelken açtı. 13-17 Ocak'taki organizasyonda, Azerbaycan, Ukrayna, Bulgaristan ve Türkiye'den 221 sporcu, farklı hava koşullarında en iyi dereceyi elde etmek için yarıştı.


        İçmeler açıklarında kurulan parkurdaki son gün yarışlarının ardından düzenlenen ödül töreniyle organizasyon sona erdi.

        Optimist genel sıralamada Yalıkavak Yelken Kulübü'nden Ateş Can Uysal'ın birinci olduğu yarışlarda, yine aynı kulüpten Ariela Rudkovskaya ve Çınar Kürşat ikilisi RS Feva sınıfında ilk sırada yer aldı. ILCA 6'da ise Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan Sadrihan Suer, ILCA 4'de aynı kulüpten Derin Değişen birincilik elde etti.

        Farklı kategorilerde ödüllerin verildiği törende, sporculara kupaları Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Tuna Altunkaya ile organizasyonu destekleyenler tarafından verildi.

        Bodrum Belediyesi Bodrumpor Başkanı Hadi Türk, törendeki konuşmasında, yurt içinden ve yurt dışından gelen sporculara, kulüplerin yöneticilerine ve antrenörlerine teşekkür ederek başarı diledi.

