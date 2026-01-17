Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğlalı okçularından Kış Kupası'nda şampiyonluk ve 2 gümüş madalya kazandı

        –Samsun'da 12-16 Ocak 2026 tarihlerinde düzenlenen Kış Kupası Okçuluk Yarışması'nda Muğlalı sporcular, biri bireysel şampiyonluk olmak üzere iki gümüş madalya elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 17:07 Güncelleme: 17.01.2026 - 17:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğlalı okçularından Kış Kupası'nda şampiyonluk ve 2 gümüş madalya kazandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Samsun'da 12-16 Ocak 2026 tarihlerinde düzenlenen Kış Kupası Okçuluk Yarışması'nda Muğlalı sporcular, biri bireysel şampiyonluk olmak üzere iki gümüş madalya elde etti.


        Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen yarışmaya 38 ilden 108 kulüp ve 704 yarışmacı katıldı.

        Yarışmada Büyük Bayanlar kategorisinde Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcularından Tanem Topuz, Nilsu Akpınar ve Songül Lök'ten oluşan takım gümüş madalyanın sahibi oldu.

        Organizasyonda, Genç Bayanlar Takımı kategorisinde yarışan Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcularından Ecesu Demircan, Meleknur Küçük ve Zümra Dila Oral da gümüş madalya elde etti.

        Bireysel müsabakalarda ise Ecesu Demircan, Genç Bayanlar kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sporcuların, Türkiye genelinden yüzlerce sporcunun katıldığı bu önemli organizasyonda elde ettiği derecelerin kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

        Özellikle genç sporcuların bireysel ve takım kategorilerinde gösterdiği bu başarının, spora yapılan yatırımın ve altyapıya verdikleri önemin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çeken Aras, sporcuları, antrenör Ejder Sözen'i ve emeği geçenleri tebrik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Denizin dibindeki tarla şaşırttı!
        Denizin dibindeki tarla şaşırttı!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?

        Benzer Haberler

        Muğlaspor - Sincan Belediye Ankaraspor: 1-0
        Muğlaspor - Sincan Belediye Ankaraspor: 1-0
        Muğla'da süt üreticilerine soğutma ve transfer tankı ile jeneratör desteği...
        Muğla'da süt üreticilerine soğutma ve transfer tankı ile jeneratör desteği...
        Bodrum'a fırtına uyarısı
        Bodrum'a fırtına uyarısı
        Bu yıl kuraklık için kulaç attılar Datça Kış Yüzme Maratonu başladı
        Bu yıl kuraklık için kulaç attılar Datça Kış Yüzme Maratonu başladı
        Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 1. ayağı başladı
        Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 1. ayağı başladı
        Kanoyla kaçarken yakalandılar
        Kanoyla kaçarken yakalandılar