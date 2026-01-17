Muğlalı okçularından Kış Kupası'nda şampiyonluk ve 2 gümüş madalya kazandı

–Samsun'da 12-16 Ocak 2026 tarihlerinde düzenlenen Kış Kupası Okçuluk Yarışması'nda Muğlalı sporcular, biri bireysel şampiyonluk olmak üzere iki gümüş madalya elde etti.





Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen yarışmaya 38 ilden 108 kulüp ve 704 yarışmacı katıldı.



Yarışmada Büyük Bayanlar kategorisinde Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcularından Tanem Topuz, Nilsu Akpınar ve Songül Lök'ten oluşan takım gümüş madalyanın sahibi oldu.



Organizasyonda, Genç Bayanlar Takımı kategorisinde yarışan Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcularından Ecesu Demircan, Meleknur Küçük ve Zümra Dila Oral da gümüş madalya elde etti.



Bireysel müsabakalarda ise Ecesu Demircan, Genç Bayanlar kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sporcuların, Türkiye genelinden yüzlerce sporcunun katıldığı bu önemli organizasyonda elde ettiği derecelerin kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu ifade etti.



Özellikle genç sporcuların bireysel ve takım kategorilerinde gösterdiği bu başarının, spora yapılan yatırımın ve altyapıya verdikleri önemin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çeken Aras, sporcuları, antrenör Ejder Sözen'i ve emeği geçenleri tebrik etti.

