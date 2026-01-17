Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da süt üreticilerine soğutma ve transfer tankı ile jeneratör desteği verildi

        –Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından, hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler ile tarımsal kalkınma kooperatiflerine süt soğutma tankı, süt transfer tankı ve jeneratör desteği sağlandı.

        Giriş: 17.01.2026 - 17:05 Güncelleme: 17.01.2026 - 17:08
        Muğla'da süt üreticilerine soğutma ve transfer tankı ile jeneratör desteği verildi
        –Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından, hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler ile tarımsal kalkınma kooperatiflerine süt soğutma tankı, süt transfer tankı ve jeneratör desteği sağlandı.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üreticileri, birlikleri ve kooperatifleri desteklemeye yönelik hayata geçirilen proje kapsamında, süt üretiminde soğuk zincirin korunması ve süt hijyeninin sağlanması amaçlandı.

        Bu kapsamda Köyceğiz, Seydikemer ve Yatağan ilçelerinde faaliyet gösteren birlik ve kooperatiflere süt soğutma tankı, süt transfer tankı ve jeneratör desteği verildi.

        İl sınırları içerisinde süt toplama ve satışı yapan birlikler ile tarımsal kalkınma kooperatiflerini kapsayan proje ile üreticilerin daha sağlıklı koşullarda üretim yapması, sütün kalitesinin korunması ve ekonomik kayıpların önlenmesi hedefleniyor. Özellikle elektrik kesintilerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve sütlerin güvenli şekilde muhafaza edilmesinin sağlanması amaçlanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, hayvancılık sektörüne yönelik verilen desteklerin üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.


        S.S. Eşen Yakabağ Demirler Köyleri Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Bulut da süt kalitesini artırmak için süt tanklarından yararlanacaklarını ifade etti.

        Fethiye Seydikemer Süt Üreticileri Birliği ve Muğla Köy Kooperatifleri Fethiye Seydikemer Şube Başkanı Turgut Tokmak ise sütün sağımın ardından en geç 2 saat içinde ya soğutulması ya da ısıtılması gerektiğine değinerek, sağlanan desteklerle bölgede aylık yaklaşık bin ila bin 200 ton sütün soğuk zincire alınmış olacağını kaydetti.

