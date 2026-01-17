Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        20. Uluslararası Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu yapıldı

        Muğla'nın Datça İlçesinde 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'na 500 sporcu katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 17:58 Güncelleme: 17.01.2026 - 17:58
        20. Uluslararası Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu yapıldı
        "Her Kulaç Kuraklığa İlaç" sloganıyla iklim değişikliği ve kuraklığa dikkati çekmek amacıyla organzie edilen maratonda Türkiye, Yunanistan, İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, ABD, İngiltere, Azerbaycan, Suriye, Kırgızistan, Rusya ve İspanya'dan sporcular mücadele etti.


        1500 ve 5000 metrelik parkurda, 14 ile 89 yaş arası sporcularla paralimpik yüzücüler de kulaç attı.

        Yarışların ardından kategorilerine göre dereceye giren isimler şu şekilde:

        - 1500 metre kadınlar genel klasman:

        1 - Eda Savcıgil

        2 - Nehir Sümen

        3 - Elif Defne Aydoğan

        - 5000 metre erkekler genel klasman:

        1 - Emre Öztürk

        2 - Çağan Yiğit Bozacı

        3 - Uygen Civelek

        - 5000 metre kadınlar genel klasman:

        1 - Sıla Pazar

        2 - Elif Berke

        3 - Yasemin Altıntaş

        - 5000 metre erkekler genel klasman:

        1 - Mark Shrom

        2 - Bora Karataş

        3 - Orkun Özen

        Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Belediye Başkanı Ayraç Kurt ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülen Karakuş'un da katılımıyla dereceye girenlere madalyaları verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

