Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da profesyonel boks gecesi düzenlendi

        Hafif ağır sıklette Dünya Boks Birliğinin Almanya, Avrupa ve dünya şampiyonluğu kemerlerini kazanan "Demir Yumruk" lakaplı Türk sporcu Şükrü Altay, Seydikemer ilçesinde, WBC Türkiye, WBC Turan ve WBC Ortadoğu Greyta kemerlerinin sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 00:08 Güncelleme: 18.01.2026 - 00:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da profesyonel boks gecesi düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hafif ağır sıklette Dünya Boks Birliğinin Almanya, Avrupa ve dünya şampiyonluğu kemerlerini kazanan "Demir Yumruk" lakaplı Türk sporcu Şükrü Altay, Seydikemer ilçesinde, WBC Türkiye, WBC Turan ve WBC Ortadoğu Greyta kemerlerinin sahibi oldu.

        Seydikemer Spor Salonu'nda düzenlenen boks gecesinde, farklı klasmanlarda 7 mücadele yapıldı.

        Mehteran Takımı ve folklor gösterisinin ardından "Demir Yumruk" lakaplı Türk sporcu Şükrü Altay, Arnavut rakibi boksör Albi Sorra ile ringe çıktı.

        Rakibini yenen Altay, WBC Türkiye, WBC Turan ve WBC Ortadoğu Greyta kemerlerinin sahibi oldu.

        Müsabakayı Türkiye için kazandığını dile getiren Altay, "Kemeri Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceğim. Bana destek olan herkese çok teşekkürler." dedi.

        Müsabakaları, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Belediye Başkanı Alim Karaca, protokol üyeleri ve çok sayıda sporsever izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Evinde 3'üncü kez kayıp!
        Evinde 3'üncü kez kayıp!
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Donald Trump'tan Grönland açıklaması
        Donald Trump'tan Grönland açıklaması
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Macron: Hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkileyemez
        Macron: Hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkileyemez
        "Real Madrid'i yeniden canlandırdı"
        "Real Madrid'i yeniden canlandırdı"
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!

        Benzer Haberler

        Marmaris'te kadınlardan 9 yıllık futbol geleneği Hem spor yapıyor hem stres...
        Marmaris'te kadınlardan 9 yıllık futbol geleneği Hem spor yapıyor hem stres...
        Muğla'da uzman çavuş, başından vurulmuş halde ölü bulundu
        Muğla'da uzman çavuş, başından vurulmuş halde ölü bulundu
        Muğla'da jandarma uzman çavuş evinde ölü bulundu
        Muğla'da jandarma uzman çavuş evinde ölü bulundu
        MIYC Kış Trofesi'nin ilk ayağının ilk günü tamamlandı
        MIYC Kış Trofesi'nin ilk ayağının ilk günü tamamlandı
        Bodrum'da 5. BODTO Mandalin Kupası Yelken Yarışları sona erdi
        Bodrum'da 5. BODTO Mandalin Kupası Yelken Yarışları sona erdi
        Datça Kış Yüzme Maratonu'nda ödüller sahiplerini buldu
        Datça Kış Yüzme Maratonu'nda ödüller sahiplerini buldu