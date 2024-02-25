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        Fethiyespor - Sarıyer: 1-1

        STAT:İlçe HAKEMLER: Alirıza Altunbakır, Niyazi Atakan Ataseven, Şeyhmus Baysal FETHİYESPOR: Enes - Ali Mert, Şahan, Sezer, Serdar Ümit, Rıdvan, Selçuk (Dk. 73 Ahmet Dereli), Nurettin (Dk. 88 Özcan), Ramazan (Dk. 72 Ali Ceylan), Murat (Dk. 90 Mert), Berat (Dk. 90 Salim) SARIYER: Özkan - Tarık, Sedat, Süheyl, Alper, Saruhan (Dk. 85 Berkay), Hakan (Dk. 90 Hasan Emre), Erdal (Dk. 61 Cuma), Uğur, Taha, Kubilay (Dk. 55 Atakan) GOLLER: Dk. 53 Murat (Fethiyespor) - Dk. 61 Cuma (Sarıyer) SARI KARTLAR: Rıdvan, Nurettin (Fethiyespor) - Hakan, Sedat, Atakan (Sarıyer) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Menemen FK ve Denizlispor galibiyetleriyle düşme potasının uzaklaşan Fethiyespor evinde Sarıyer'le 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 53'üncü dakikasında ev sahibi Fethiyespor Murat'ın 53'üncü dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk Sarıyer 61'inci dakikada Cuma ile beraberliği yakaladı: 1-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki takım da hanelerine 1'er puanı yazdırdı. Bu sonucun ardından Fethiyespor puanını 31 yaparken, Sarıyer ise 27 puana yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 16:10 Güncelleme: 25.02.2024 - 16:10
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        Fethiyespor - Sarıyer: 1-1
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        STAT:İlçe HAKEMLER: Alirıza Altunbakır, Niyazi Atakan Ataseven, Şeyhmus Baysal FETHİYESPOR: Enes - Ali Mert, Şahan, Sezer, Serdar Ümit, Rıdvan, Selçuk (Dk. 73 Ahmet Dereli), Nurettin (Dk. 88 Özcan), Ramazan (Dk. 72 Ali Ceylan), Murat (Dk. 90 Mert), Berat (Dk. 90 Salim) SARIYER: Özkan - Tarık, Sedat, Süheyl, Alper, Saruhan (Dk. 85 Berkay), Hakan (Dk. 90 Hasan Emre), Erdal (Dk. 61 Cuma), Uğur, Taha, Kubilay (Dk. 55 Atakan) GOLLER: Dk. 53 Murat (Fethiyespor) - Dk. 61 Cuma (Sarıyer) SARI KARTLAR: Rıdvan, Nurettin (Fethiyespor) - Hakan, Sedat, Atakan (Sarıyer) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Menemen FK ve Denizlispor galibiyetleriyle düşme potasının uzaklaşan Fethiyespor evinde Sarıyer'le 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 53'üncü dakikasında ev sahibi Fethiyespor Murat'ın 53'üncü dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk Sarıyer 61'inci dakikada Cuma ile beraberliği yakaladı: 1-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki takım da hanelerine 1'er puanı yazdırdı. Bu sonucun ardından Fethiyespor puanını 31 yaparken, Sarıyer ise 27 puana yükseldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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