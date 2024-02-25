Fethiyespor - Sarıyer: 1-1 STAT:İlçe HAKEMLER: Alirıza Altunbakır, Niyazi Atakan Ataseven, Şeyhmus Baysal FETHİYESPOR: Enes - Ali Mert, Şahan, Sezer, Serdar Ümit, Rıdvan, Selçuk (Dk. 73 Ahmet Dereli), Nurettin (Dk. 88 Özcan), Ramazan (Dk. 72 Ali Ceylan), Murat (Dk. 90 Mert), Berat (Dk. 90 Salim) SARIYER: Özkan - Tarık, Sedat, Süheyl, Alper, Saruhan (Dk. 85 Berkay), Hakan (Dk. 90 Hasan Emre), Erdal (Dk. 61 Cuma), Uğur, Taha, Kubilay (Dk. 55 Atakan) GOLLER: Dk. 53 Murat (Fethiyespor) - Dk. 61 Cuma (Sarıyer) SARI KARTLAR: Rıdvan, Nurettin (Fethiyespor) - Hakan, Sedat, Atakan (Sarıyer) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Menemen FK ve Denizlispor galibiyetleriyle düşme potasının uzaklaşan Fethiyespor evinde Sarıyer'le 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 53'üncü dakikasında ev sahibi Fethiyespor Murat'ın 53'üncü dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk Sarıyer 61'inci dakikada Cuma ile beraberliği yakaladı: 1-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki takım da hanelerine 1'er puanı yazdırdı. Bu sonucun ardından Fethiyespor puanını 31 yaparken, Sarıyer ise 27 puana yükseldi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.02.2024 - 16:10 Güncelleme: 25.02.2024 - 16:10 facebook

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