Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da 4 köpek ve 3 kedi zehirlenerek öldürüldü

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde 4 köpek ile 3 kedi, zehirlenerek öldürüldü. Olay, dün akşam saatlerinde Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde meydana geldi. Bölge sakinleri, 8 köpek ile 3 kediyi bitkin halde buldu. Ağzılarından salyalar akan hayvanlar için Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden yardım istendi. Bölgeye belediyeye ait hayvan ambulansı sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen zehirlendiği tespit edilen hayvanlardan 1'i sahipli, 4 köpek ile 3 kedi öldü. 4 köpeğin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. JANDARMA ÖZEL EKİP KURDU Olayın ardından bölgeye ulaşan Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, inceleme yaptı. Jandarma, kedi ve köpeklerin kim ya da kimlerin zehirlediğini tespit etmek için özel bir ekip kurdu. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu da olayın takipçisi olacaklarını belirtti. Soruşturma sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 14:16 Güncelleme: 25.02.2024 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da 4 köpek ve 3 kedi zehirlenerek öldürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde 4 köpek ile 3 kedi, zehirlenerek öldürüldü. Olay, dün akşam saatlerinde Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde meydana geldi. Bölge sakinleri, 8 köpek ile 3 kediyi bitkin halde buldu. Ağzılarından salyalar akan hayvanlar için Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden yardım istendi. Bölgeye belediyeye ait hayvan ambulansı sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen zehirlendiği tespit edilen hayvanlardan 1'i sahipli, 4 köpek ile 3 kedi öldü. 4 köpeğin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. JANDARMA ÖZEL EKİP KURDU Olayın ardından bölgeye ulaşan Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, inceleme yaptı. Jandarma, kedi ve köpeklerin kim ya da kimlerin zehirlediğini tespit etmek için özel bir ekip kurdu. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu da olayın takipçisi olacaklarını belirtti. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        3 cm uzadılar
        3 cm uzadılar
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Son nefeste Fenerbahçe!
        Son nefeste Fenerbahçe!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        Zelenskiy'den G7'ye: Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz
        Zelenskiy'den G7'ye: Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz
        G.Saray'dan penaltı tepkisi ve istifa çağrısı!
        G.Saray'dan penaltı tepkisi ve istifa çağrısı!
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        "Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor"
        "Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor"
        "Alamet biriktirmek"
        "Alamet biriktirmek"

        Benzer Haberler

        Bodrum FK'da Ali Şafak Öztürk'ten büyük tepki
        Bodrum FK'da Ali Şafak Öztürk'ten büyük tepki
        SOLOTÜRK Fethiye semalarında gösteri uçuşu öncesi prova yaptı
        SOLOTÜRK Fethiye semalarında gösteri uçuşu öncesi prova yaptı
        Muğla'daki antik kentte kayalıktan düşen kişi yaralandı
        Muğla'daki antik kentte kayalıktan düşen kişi yaralandı
        Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları başladı
        Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları başladı
        Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Bodrum'da SKM açılışına kat...
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Bodrum'da SKM açılışına kat...