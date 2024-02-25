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        Rahatsızlanıp hastaneye giden öğretmen, acil servis önünde kalp krizi geçirip öldü

        MUĞLA'nın Datça ilçesinde öğretmen Necip Batır (45), gittiği hastanenin acil servis girişinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Öğle saatlerinde, Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bağlı restoranda, kendisini iyi hissetmediğini söyleyen yiyecek ve içecek bölümü öğretmeni 2 çocuk babası Necip Batır (45), kendi imkanları ile Datça Devlet Hastanesi'ne gitti. Batır, hastanenin acil servis girişine geldiğinde bir anda yığıldı. Doktor ve görevliler tarafından hastaneye alınan öğretmenin kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Batır, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 22:28 Güncelleme: 25.02.2024 - 22:30
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        Rahatsızlanıp hastaneye giden öğretmen, acil servis önünde kalp krizi geçirip öldü
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        MUĞLA'nın Datça ilçesinde öğretmen Necip Batır (45), gittiği hastanenin acil servis girişinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Öğle saatlerinde, Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bağlı restoranda, kendisini iyi hissetmediğini söyleyen yiyecek ve içecek bölümü öğretmeni 2 çocuk babası Necip Batır (45), kendi imkanları ile Datça Devlet Hastanesi'ne gitti. Batır, hastanenin acil servis girişine geldiğinde bir anda yığıldı. Doktor ve görevliler tarafından hastaneye alınan öğretmenin kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Batır, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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