Rahatsızlanıp hastaneye giden öğretmen, acil servis önünde kalp krizi geçirip öldü MUĞLA'nın Datça ilçesinde öğretmen Necip Batır (45), gittiği hastanenin acil servis girişinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Öğle saatlerinde, Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bağlı restoranda, kendisini iyi hissetmediğini söyleyen yiyecek ve içecek bölümü öğretmeni 2 çocuk babası Necip Batır (45), kendi imkanları ile Datça Devlet Hastanesi'ne gitti. Batır, hastanenin acil servis girişine geldiğinde bir anda yığıldı. Doktor ve görevliler tarafından hastaneye alınan öğretmenin kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Batır, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.02.2024 - 22:28 Güncelleme: 25.02.2024 - 22:30 facebook

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