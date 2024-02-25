Marinada karşılaştığı husumetlisini tabancayla öldürdü MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Ercan Petek, marinada karşılaştığı husumetlisi Ş.A. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay, saat 15.30 sıralarında Bodrum'da bulunan bir marinada meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Ş.A., karşılaştığı Ercan Petek'e yanındaki tabancayla ateş edip, kaçtı. Kanlar içerisinde yığılan Petek'i görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Petek, hastaneye kaldırıldı. Karnından yaralanan Petek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.02.2024 - 19:44 Güncelleme: 25.02.2024 - 19:50 facebook

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