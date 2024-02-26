Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Cezaevinden izinli çıkıp, arkadaşını öldürmüş

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, arkadaşı Ercan Petek'i öldürüp kaçan Şehmuz Acet yakalanıp, tutuklandı. 'Uyuşturucu' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlarından hüküm giyip, cezasını çektiği açık cezaevinden izinli çıktığı belirlenen Acet'in ifadesinde, "Cezaevindeyken bana sahip çıkacaktı, faturalarımı ve kiramı ödemedi. Ev sahibim evden çıkarmak isteyince gururuma yediremedim" dediği belirtildi. Olay, dün saat 15.30 sıralarında Bodrum'daki bir marinada meydana geldi. Bir kafede buluşan Şehmuz Acet ile arkadaşı Ercan Petek arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Acet, yanındaki tabancayla Petek'e 3 el ateş edip, otomobille kaçtı. Kanlar içerisinde yığılan Petek'i görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Petek, hastaneye kaldırıldı. Ancak Ercan Petek, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Şehmuz Acet'in 'Uyuşturucu' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlarından hüküm giydiğini ve cezasını çektiği açık cezaevinden izinli çıktığını tespit etti. Bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, Acet'in kullandığı otomobili belirledi. Ekipler, şüpheliyi suç aleti tabancayla kısa sürede yakaladı.Emniyetteki ifadesinde "Cezaevindeyken bana sahip çıkacaktı, faturalarımı ve kiramı ödemedi, ev sahibim evden çıkarmak istedi, gururuma yediremedim" diyen Acet, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şehmuz Acet, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ercan Petek'in ise memleketi Siirt'te toprağa verileceği belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 17:04 Güncelleme: 26.02.2024 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cezaevinden izinli çıkıp, arkadaşını öldürmüş
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, arkadaşı Ercan Petek'i öldürüp kaçan Şehmuz Acet yakalanıp, tutuklandı. 'Uyuşturucu' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlarından hüküm giyip, cezasını çektiği açık cezaevinden izinli çıktığı belirlenen Acet'in ifadesinde, "Cezaevindeyken bana sahip çıkacaktı, faturalarımı ve kiramı ödemedi. Ev sahibim evden çıkarmak isteyince gururuma yediremedim" dediği belirtildi. Olay, dün saat 15.30 sıralarında Bodrum'daki bir marinada meydana geldi. Bir kafede buluşan Şehmuz Acet ile arkadaşı Ercan Petek arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Acet, yanındaki tabancayla Petek'e 3 el ateş edip, otomobille kaçtı. Kanlar içerisinde yığılan Petek'i görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Petek, hastaneye kaldırıldı. Ancak Ercan Petek, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Şehmuz Acet’in 'Uyuşturucu' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlarından hüküm giydiğini ve cezasını çektiği açık cezaevinden izinli çıktığını tespit etti. Bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, Acet'in kullandığı otomobili belirledi. Ekipler, şüpheliyi suç aleti tabancayla kısa sürede yakaladı.Emniyetteki ifadesinde “Cezaevindeyken bana sahip çıkacaktı, faturalarımı ve kiramı ödemedi, ev sahibim evden çıkarmak istedi, gururuma yediremedim" diyen Acet, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şehmuz Acet, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ercan Petek'in ise memleketi Siirt'te toprağa verileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korsan siyaset yapanlara izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korsan siyaset yapanlara izin vermeyiz
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        "İstanbul ihmale gelmez"
        "İstanbul ihmale gelmez"
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        Şehit ailesinin evi teslim edildi
        Şehit ailesinin evi teslim edildi
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Çilingir Semih! Müthiş rakam
        Çilingir Semih! Müthiş rakam
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        Şahan'a troll tuzağı
        Şahan'a troll tuzağı
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?

        Benzer Haberler

        Ümit Özdağ: Turizm merkezlerinin, devlet çapında özel bir değerlendirmeye v...
        Ümit Özdağ: Turizm merkezlerinin, devlet çapında özel bir değerlendirmeye v...
        Milli okçu Hazal Burun, 21 yaş altı kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu
        Milli okçu Hazal Burun, 21 yaş altı kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Köyceğiz'de SKM açılışına k...
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Köyceğiz'de SKM açılışına k...
        SOLOTÜRK pilotları, Fethiye Belediye Başkanı Karaca'yı ziyaret etti
        SOLOTÜRK pilotları, Fethiye Belediye Başkanı Karaca'yı ziyaret etti
        Bodrum'da fırtına; balıkçılara 'denize açılmayın' uyarısı
        Bodrum'da fırtına; balıkçılara 'denize açılmayın' uyarısı
        Bodrum açıklarında 79 kaçak göçmen yakalandı
        Bodrum açıklarında 79 kaçak göçmen yakalandı