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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Ortaca ve Dalaman'da muhtarlarla buluştu:

        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Ortaca ve Dalaman ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 20:24 Güncelleme: 26.02.2024 - 20:24
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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Ortaca ve Dalaman'da muhtarlarla buluştu:
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        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Ortaca ve Dalaman ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

        İlk olarak Belediye Başkanı Alim Uzundemir ile Ortaca Muhtarlar Derneği'ni ziyaret eden Ayaydın, dernek başkanı İsa Topal'dan bilgi aldı.

        Ayaydın, seçimde vatandaşlar görev verdiği takdirde muhtarlarla istişare içinde sorunlara çözüm getireceklerini ifade etti.

        10 yıldır Büyükşehir Belediyesi'nden alamadıkları hizmetleri kısa bir süre içerisinde vatandaşlara sunacaklarını belirten Ayaydın, "İlk olarak bölgenin süratle imar planını çıkaracağız. Daha sonra bölgenin altyapısına ağırlık vereceğiz. Emin olun 5 yıl içerisinde tüm hizmetlerin tamamını yapmış olacağız." dedi.

        Muhtarların çok önemli bir görevi yerine getirdiğine vurgu yapan Ayaydın, kapısının ve telefonunun muhtarlara 24 saat açık olacağını dile getirdi.

        Ayaydın, göreve gelir gelmez tüm muhtarlara tek tip muhtarlık ofisi yaparak içindeki bilgisayarını, telefonunu ve yazıcısını da vereceğini kaydetti.

        Daha sonra Dalaman Kapıkargın Mahallesi'nde düzenlenen muhtarla buluşma toplantısına katılan Ayaydın'ı burada Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ile muhtarlar karşıladı.

        Muhtarlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok değer verdiğini, kendisinin de muhtarla birlikte yakın çalışmaktan mutluluk duyacağını anlatan Ayaydın, bölgenin sorunlarını çok iyi bildiğini, sorunların çözümü için de projeleri hazırladıklarını söyledi.

        Ayaydın, daha sonra muhtarları dinleyerek taleplerini not aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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