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        Muğla'da 34 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Datça ilçesinde koyda 13'ü çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 20:53 Güncelleme: 26.02.2024 - 21:09
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        Muğla'da 34 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Datça ilçesinde koyda 13'ü çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi Armutlu Koyu'nda kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

        Ekiplerce, kara üzerinde 13'ü çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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