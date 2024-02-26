Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Datça'da 13'ü çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı

        MUĞLA'nın Datça ilçesinde 13'ü çocuk 34 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.Datça ilçesine bağlı Armutlu Koyu'nda dün saat 08.20'de, bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, deniz kıyısında bulunan 13'ü çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 22:05 Güncelleme: 26.02.2024 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Datça'da 13'ü çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Datça ilçesinde 13'ü çocuk 34 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.Datça ilçesine bağlı Armutlu Koyu'nda dün saat 08.20’de, bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, deniz kıyısında bulunan 13'ü çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Minibüsün üzerine çığ düştü! 1 ölü, 12 yaralı
        Minibüsün üzerine çığ düştü! 1 ölü, 12 yaralı
        Kademeli emeklilik gelecek mi?
        Kademeli emeklilik gelecek mi?
        Cimbom'un Kerem'i 'var'!
        Cimbom'un Kerem'i 'var'!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Sınıf tekrarı ve devamsızlık affı" açıklaması
        "Sınıf tekrarı ve devamsızlık affı" açıklaması
        Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı Tamas Sulyok
        Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı Tamas Sulyok
        VAR uyardı, G.Saray penaltı kazandı!
        VAR uyardı, G.Saray penaltı kazandı!
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        Icardi'den olay Fenerbahçe paylaşımı!
        Icardi'den olay Fenerbahçe paylaşımı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korsan siyaset yapanlara izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korsan siyaset yapanlara izin vermeyiz
        Ağabeyini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı
        Ağabeyini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı
        Sosyal medya savaşları!
        Sosyal medya savaşları!
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        'Sanayici geçmiş fiyata bakmasın'
        'Sanayici geçmiş fiyata bakmasın'
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!

        Benzer Haberler

        Muğla'da 34 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da 34 düzensiz göçmen yakalandı
        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Muğla'da ziyaretlerde bulundu
        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Muğla'da ziyaretlerde bulundu
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Ortaca ve Dalaman'da muhtar...
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Ortaca ve Dalaman'da muhtar...
        Cezaevinden izinli çıkıp, arkadaşını öldürmüş
        Cezaevinden izinli çıkıp, arkadaşını öldürmüş
        Ümit Özdağ: Turizm merkezlerinin, devlet çapında özel bir değerlendirmeye v...
        Ümit Özdağ: Turizm merkezlerinin, devlet çapında özel bir değerlendirmeye v...
        Milli okçu Hazal Burun, 21 yaş altı kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu
        Milli okçu Hazal Burun, 21 yaş altı kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu