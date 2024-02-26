Datça'da 13'ü çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde 13'ü çocuk 34 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.Datça ilçesine bağlı Armutlu Koyu'nda dün saat 08.20’de, bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, deniz kıyısında bulunan 13'ü çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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