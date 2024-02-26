Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, farklı miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 4 fişek, pompalı tüfek, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 48 bin 665 lira ele geçirildi.

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