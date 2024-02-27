Bakan Ersoy: Yerel yönetim seçimlerinde mutlaka adaylarınızdan turizm master planlarını isteyin (2) 'NADİDEYERLEŞİMLERDEN BİRİ'Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum ilçesindeki programının ardından Yatağan'da Geleceğe Miras projesinin 5'inci toplantısına katıldı. Bakan Ersoy, Stratonikeia Antik Kent'nde incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına Geleceğe Miras projesi kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.Bakan Ersoy, antik çağlarda gladyatörleri ile adını duyuran Stratonikeia'da, 'Geleceğe Miras' projesinin beşinci toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtip, "Stratonikeia dendiğinde neredeyse 5 bin yıllık bir tarihten söz ettiğimizin altını çizmek gerekiyor. Anadolu medeniyetleri güncesinin en dolu sayfalarından bazıları burada tarihe not düşülmüştür. Bu kentin adı Hititler Dönemi'nde Atriya, Klasik Dönem'de ise Hekatesia idi. M.Ö. 3'üncü yüzyılın 2'nci çeyreğinde Seleukos Kralı I. Antiokhos karısı Stratonike'ye atfen kentin adını Stratonikeia olarak değiştirmiştir. Doğu Roma Dönemi'ne kadar bu isimle gelmiş, Türk Dönemi'nde Eskihisar olarak adlandırılmıştır. Kent içinde yapılan çalışmalarda Karca, Grekçe, Latince ve Osmanlıca yazıtlar bulunmuş olup hem Hicri hem de Rumi tarih kayıtlarının varlığı bilinmektedir" dedi.Stratonikeia Antik Kenti'ne Türk tarihi penceresinden bakıldığında, Menteşe Beyliği döneminden cami ve hamam ile 18'inci ve 20'nci yüzyıla ait kahvehaneler, evler, fırınlar, çeşmeler, dükkanlar ve sokak dokusuyla birlikte köy meydanlarının kendini gösterdiğini ifade eden Bakan Ersoy, "Stratonikeia, Antik Dönem ile Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait yapı ve kent dokusunun birlikte görülebileceği en nadide yerleşimlerden birisidir. Antik kentte 1977-1999 yıllarında Prof. Dr. Yusuf Boysal ve 2003-2006 yılları arasında Prof. Dr. Çetin Şahin başkanlığında kazılar yapılmıştır. 2008 yılından itibaren Prof. Dr. Bilal Söğüt başkanlığındaki ekibimiz tarafından yılın 12 ayı arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları yürütülmektedir. Bu süreçte 800 dönümlük geniş bir alana sahip olan kentin yüzde 20'si kazıdı ve yapıların yüzde 10' u restore edildi" diye konuştu.Bakan Ersoy, şöyle devam etti:"Stratonikeia'da surlar, anıtsal çeşmeyle birlikte şehir kapısı, sütunlu caddeler, gymnasion, meclis binası, hamamlar, latrina, tiyatro, tapınaklar, agoralar ve su yapıları önemli örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır. Stratonikeia'da hayata geçireceğimiz 2023 yılı ekim ayında ihalesi yapılan Stratonikeia tiyatrosunun 1'inci etap restorasyon çalışmalarında uygulamaya geçilmiştir. 2'nci etapta ise tiyatronun alt ve üst caveasında yani seyirci alanında var olan orijinal malzemeler kullanılarak batıdaki kayan kısmın yerine konması ve eksik blokların tamamlanması çalışmalarını başlatıyoruz. Stratonikeia Antik Kenti'ndeki Roma Hamamı-1'in palaestra bölümünün kazısı tamamlanmıştır. Şimdi ise güney portikde yer alan ve düştüğü yerde duran sütunları tamamen açarak restorasyon çalışmalarını gerçekleştirecek, sütunları ayağa kaldıracağız" dedi.'ANTİK KENT VE İKİ KUTSAL ALANA TOPLAM 1,5 MİLYAR LİRALIK ÖDENEK AYRILDI'Bakan Ersoy, "Geleceğe Miras Stratonikeia Antik Kenti ile Lagina ve Labranda Kutsal Alanları adı altında hayata geçireceğimiz bütün bu çalışmaların yanı sıra söz konusu bu üç sahada da gece müzeciliğini başlatacağız. Efes, Hierapolis, Afrodisias ve Bergama'da olduğu gibi Stratonikeia, Lagina ve Labranda'yı da bilimsel kriterlere uygun olarak yürüteceğimiz titiz çalışmalarla en iyi şekilde korumak, restore ederek ayağa kaldırmak ve gelecek nesillerimize ulaştırmak temel hedefimizdir. Ayrıca bütün bu eşsiz medeniyet miraslarımızı kültür-turizmin ulusal ve uluslararası vitrininde ön plana çıkaracak, hak ettikleri ilgiye ve ziyaretçi sayısına ulaşmalarını sağlayacağız. Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina Kutsal Alanı için 900 milyon lira, Labranda Kutsal Alanı için 600 milyon lira olmak üzere toplam 1,5 milyar lira ödenek ayrılmıştır" dedi.Cavit AKGÜN - Fırat AKAY / MUĞLA,

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.02.2024 - 17:09 Güncelleme: 27.02.2024 - 17:15 facebook

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