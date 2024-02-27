Aydın Ayaydın "Bodrum Turizm Sektörü ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda" konuştu:

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, siyaset yapmaya değil, hizmet yapmaya geldiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımıyla Bodrum'daki bir otelde düzenlenen "Bodrum Turizm Sektörü ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda" konuşan Ayaydın, Bodrum'un ve Muğla'nın sorunlarını çözmek için elini taşın altına koyduğunu ifade etti.

Kendisinin de 25 yıldır ilçede yaşadığı için Bodrum'un sorunlarını bizzat yaşadığını ifade eden Ayaydın, "O kadar çok büyük sorun var ki, büyük bir bölümü de Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken hizmetleri bugüne kadar yapmamasından kaynaklanıyor. Turizm bölgesi Bodrum, Fethiye, Marmaris, Datça gibi dünyanın en güzel cennet köşeleri ve bunlar turizm şehirleri, imar planları yok. İmar planı olmadığı için her önüne gelen bir gecekondu gibi bina dikiyor. Süratle imar planlarını yapacağız." dedi.

İmar planlarını yaparken "ben yaptım oldu, asla demeyeceğiz." diyen Ayaydın, bu konuda paydaşlarıyla görüşeceklerini ve bütüncül bir imar planı yapacaklarını dile getirdi.

Bodrum'daki turizmcilerin kendilerinin olmazsa olmazları olduğunu aktaran Ayaydın, şöyle konuştu:

"Turizmcilerin hangi gün ne sorunu varsa 24 saat boyunca kapısı açık, telefonları açık bir büyükşehir belediye başkanı göreceksiniz. Ben koltukta oturan bir belediye başkanı değil, zamanımın büyük bölümünü sizlerle, halkla, turizmcilerle birlikte geçilecek bir büyükşehir belediye başkanı olacağım. Antalya'da olduğu gibi spor kulüpleri hem yurt içinde hem yurt dışından kulüplerimiz antrenmanlar için tatilleri için buraya gelecek. Golf turizmini daha çok geliştireceğiz. Kültür ve tarih turizmi için Bodrum ideal bir kent. Bunların tamamını 12 aya turizm yapacak gibi hazırlığımızı yapacağız. Turizmci yatırımcıların önündeki bütün engelleri birebir aşacak, onlara her türlü desteği vereceğim."

Turizmcilerin her türlü sorununu çözme konusunda azimli olduğunu aktaran Ayaydın, yolları yapacaklarını, trafiği de çözeceklerini kaydetti.

Bodrum-Milas arasında hafif raylı sistem yapmayı düşündüklerini de belirten Ayaydın, "Konuyu Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Birincisini Muğla'da yapacağız o biter bitmez ikinci hafif raylı sistemi Bodrum-Milas arasında yapmayı düşünüyoruz. Bodrum'a doğal gazı benim görev süresi içerisinde mutlaka getireceğiz. Yıllarım bürokrasiyle geçti. Hiçbir zaman koltuk bağımlısı olmadım. Ben hep açık bir insanım. Kapım ve telefonlarım açık. Hiç çekinmeyeceksiniz bana dilediğiniz vakit geleceksiniz. Hangi sorununuz varsa bana ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Ayaydın, turizm master planı olmayan bir Muğla Büyükşehir Belediyesiyle karşı karşıya olduklarını da sözlerine ekledi.