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        Fethiye Belediye Başkan Adayı Kökten, seçim çalışmalarını sürdürdü

        Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammet Kökten, seçim çalışmaları kapsamında Mustafa Kemal Bulvarı ve Ovacık Köprüsü arasındaki esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 10:00 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:00
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        Fethiye Belediye Başkan Adayı Kökten, seçim çalışmalarını sürdürdü
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        Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammet Kökten, seçim çalışmaları kapsamında Mustafa Kemal Bulvarı ve Ovacık Köprüsü arasındaki esnafı ziyaret etti.

        Esnafın sorunlarını dinleyen ve talepleri not alan Kökten, esnafa projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Fethiye'nin kronikleşen sorunlarını ortadan kaldırma sözü veren Kökten, seçimde kendisi ve Cumhur İttifakı AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın için destek istedi.

        Kökten, yaptığı açıklamada, esnafa kendisine gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

        Vatandaşın taleplerinin ağırlıklı olarak imar, otopark, Fethiye Körfezi’nin temizliği ve trafik gibi sorunların çözümü olduğunu dile getiren Kökten, "Artık bunlar yıllardır çözüm bekleyen kronik sorunlar. Hepsinin çözüm önerileri projelerimizde yer alıyor. Göreve geldiğimiz takdirde öncelikli olarak bu çalışmaları hayata geçireceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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