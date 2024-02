Bakan Ersoy: Yerel yönetim seçimlerinde mutlaka adaylarınızdan turizm master planlarını isteyin (3) 'DAHABÜYÜK HEDEFLERE BERABER ULAŞACAĞIZ'Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Stratonikeia Antik Kenti Tanıtım Toplantısı'nın ardından Marmaris Turizm Sektörü ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma Toplantısı'na katıldı. Bakan Ersoy'a, AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın ve AK Parti Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı eşlik etti. Marmaris'teki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Ersoy, ilçenin çok büyük sorunları olduğunu belirterek, "Marmaris en eski turizm beldelerinden biri. Hepimizin küçüklükten kalan anıları var. Bundan 40-50 yıl önce en lüks turizm beldesi olan Marmaris'e gelmek her ailenin hayallerini süslüyordu. Hepimiz küçüklüğümüzde ailemiz bizi Marmaris'e götürsün diye hayal ederdik. Zaman içinde çok büyüdü, çok gelişti ve büyümek başka sorunları da yanında getiriyor. Bu sorunları çözmek şimdi bugünün yeni yöneticilerine kalıyor. Yumak haline gelmiş büyük sorunların el birliğiyle yine kamu-devlet- sektör ve Marmarisliler olarak üstesinden geleceğiz" dedi.'MARMARİS'TE ÇÖZÜLEMEYECEK HİÇBİR SORUN YOK'"2023'te birçok felakete ve bölgesel krize rağmen yıl sonunu rekorlar kırarak kapattık" diyen Bakan Ersoy, şöyle devam etti:"2024'te de inşallah rekorlar kırmaya devam edeceğiz. Daha büyük hedeflere hep beraber ulaşacağız. Bundan sonra da Türkiye 2028 vizyonu çerçevesinde çizdiği hedeflere adım adım ilerlerken her sene bir önceki seneden daha iyi rakamları hedefleri tutturarak yoluna devam edecek. Hedefimiz Marmaris gibi eski ama çok değerli bir turizm merkezini turizm pastasından hak ettiği değeri alması için gereken altyapıları, üstyapıları, tanıtım ve diğer stratejileri oluşturarak devlet-sektör ve bakanlık el ele vererek bu noktaya ulaşmasını sağlamak olmalı. Önemli olan bu hedeflere inanmak çünkü dünyada çok az benzeri olan Marmaris gibi bir değeri istediğimiz noktalara getirmek mümkün. Başkan adaylarımızı dinliyorum, yıllardır da Marmaris'e geliyorum ve sorunları görüyorum. Özellikle turizm ilçelerimizin çok ciddi sorunları var. Çok büyük sorunlarınız var ama çözülemeyecek sorunlarınız yok. Yeter ki ehil ellerde doğru planlamalar doğru programlarla yol haritamızı oluşturalım, emin adımlarla işimize sahip çıkalım, adım adım ilerleyelim sorunlarımızın hepsini çözeriz. Marmaris'te çözülemeyecek hiçbir sorun yok."'BİZE YOLU DOĞRU ÇİZİN BİZ KOŞACAĞIZ ZATEN'Turizmin sadece bakanlığın desteği ve koordinesiyle gerçekleştirilecek bir sektörel faaliyet olmadığına dikkati çeken Bakan Ersoy, "Turizm merkezi yönetimle yerel yönetimin koordineli ve doğru bir şekilde iş birliği yaparak yönetilmesi gereken bir sektörel etkinlik. Bölgenin koordinasyonunu yerel yönetimler sağlıyor. 31 Mart çok önemli, o gün bir karar vereceğiz. 5 yıl boyunca bu sorumlulukları hangi ehil ellere teslim edeceğimize bizler karar vereceğiz. 5 yıl boyunca 10 yıllık işi nasıl yapacağımıza bizler karar vereceğiz. Kaybettiğimiz zamanı nasıl kazanıp ileri gideceğimize hep birlikte bizler karar vereceğiz. Ben gayet umutluyum. Sabah, Aydın hocamla bir toplantıya katıldım, şimdi de Serkan başkan adayımızla bir toplantıya katıldım. Onların gözlerindeki ışıltıyı, hırsı ve azmi gördüm. Bizi de motive ediyorlar eksik olmasınlar. İki başkanımızla beraber biz Marmaris olarak çok hızlı yol alacağımıza inanıyorum benim güvenim size sonsuz. Projelerini çok büyük heyecanla anlatıyorlar. Şehre ve detaylara çok hakim olmuşlar. Kimden ne isteyecekler biliyorlar. Bizi nasıl zorlayacaklarını biliyorlar. Biz zorlanmaya hazırız, biz zorlanmak istiyoruz. Bize yolu doğru çizin biz koşacağız zaten. Marmaris bizim en önemli tanıtım yüzlerimizden bir tanesi ve turizmin başladığı en önemli noktalardan biri o yüzden burayı ne kadar sağlam tutarsak burayı ne kadar düzeltirsek diğer bölgelerimize ve yeni gelecek bölgelerimize güzel örnekler oluştururuz diye düşünüyorum" dedi.'TURİZMİN 12 AYA YAYILMASI LAZIM'Marmaris'teki turizm hareketliliğinin 12 aya yayılması gerektiğini vurgulayan Bakan Ersoy, "Marmaris'te biz bakanlık olarak en önemli sorunların başında altyapılar dışında 12 aylık turizmi görüyoruz. Sektör açısından nitelikli turizme geçiş yapacağız diye 2018'te bir program açıklamıştık. Nitelikli turizmin önemli unsurlarından biri de nitelikli personel ve bu da sadece eğitimle olmuyor. Milli Eğitim Bakanlığımız ile eğitim konusunda çok önemli çalışmalar yaptık ama esas nitelikli personeli yetiştirdikten sonra korumanız gerekiyor. Korumak için de mümkünse 12 ay istihdam etmeniz gerekiyor. O nedenle sektörün 12 aya yayılması lazım. En azından sezonluktan çıkıp biraz daha genişlemesi lazım. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak geçen 4 yıllık dönemde arkeolojik kazıların 12 aya yayılması için bir program başlatmıştık. Kurumsal altyapıyı oluşturduk şimdi ikinci adımını attık. Geleceğe Miras Projesi adı altında yoğun kazı programı başlattık. Her gittiğim yerde anlatıyorum, özellikle kıyı kentlerimiz başta olmak üzere Anadolu'nun birçok çekim gücü oluşturacak arkeolojik merkezlerinde, şu an bizde 172 tane var ve 144 tanesi şu an için bu programa dahil edildi. Kazı bütçelerini ciddi oranda artırdık. Ekip ve ekipman desteğini de çok ciddi anlamda artırdık. Şöyle de bir hedef koyduk; son 60 yılda arkeoloji konusunda ülkemizde ne yapıldıysa aynı oranda işi gelecek 4 yılda gerçekleştireceğiz. 60 yıllık işi 4 yıla sığdıracağız. Bunu çok hızlı yapacağız anlamına gelmiyor; eskiden 45-60 gün kazılıyordu şimdi 12 ay kazılıyor. Eskiden kazı bölgesinde sadece bir noktasında kazı yapılıyordu şimdi 10-15 noktaya kadar kazı yapılıyor. Yoğun kazı programıyla ve 12 aya yayılmış kazı programıyla son 60 yılda gerçekleştirdiğimiz kadar işi gelecek 4 yılda gerçekleştireceğiz. Gece Müzeciliği Projesi'ni başlattık. Şehir merkezlerinde olan veya şehir merkezlerine yakın olan bölgelerdeki müze ve ören yerlerimize ışık ve aydınlatma sistemleriyle donatıyoruz. En yoğunluklarına göre başladık her yıl 15-20 tanesini bu şekilde hizmete alıyoruz. Bütün kazı noktalarımıza aşamalı bir şekilde bu 4 yıllık sürede yaygınlaştıracağız." İfadesini kullandı.'DÜNYADAKİ EN HIZLI TURİZM ÜLKELERİNDEN BİRİYİZ'Turizm bölgelerinde hava trafiğinin önemine vurgu yapan Bakan Ersoy, şöyle devam etti:"Marmaris gibi turizm bölgeleri yazın çok sıcak, 40- 50 dereceleri bulan ısılar var. Turist otelden çıkıp, denizi bırakıp ören yeri gezmiyor. Biz istiyoruz ki güneş battıktan sonra gece 12'ye kadar açık tutulacak olan bu kazı ve ören yeri merkezlerini turistler ziyaret edebilsin yani otelin dışına çıksın. Hem esnafla buluşsun hem de bölgenin diğer noktalarına bir hareket başlatılsın. Kültür turisti sezon dışında da gelebilir. 1-2 yıl içerisinde bunların hepsini oturttuktan sonra bu yıldan itibaren tanıtma ajansımız özellikle kültür turlarına yönelik birçok pazarda tanıtıma başladı. Kültür varlıklarımızı ön plana çıkaran yeni bir film hazırlıyoruz. Amacımız klasik pazarların dışında Amerika ve Asya kıtasından da kültür turu turistini ülkemize getirmek. Biz zaten son 1-2 yıldır buradaki artış oranlarını gözlemliyoruz. Her yıl ortalama yüzde 50 ile yüzde 100 arasında bu noktalardan gelen ziyaretçiler artıyor. Gelecek 4 yılda hiç alışık olmadığınız farklı ülkelerden, farklı destinasyonlardan turistin bölgeye geldiğini göreceksiniz. 12 aylık turizm açısından bu bölgede en önemli konu hava trafiği. Biz potansiyelimizi ne kadar parlatsak da hava trafiğini oluşturamazsak zaten gelme şansı yok. Yabancı turistin ağırlıklı geldiği yol hava trafiği. Antalya'nın başardığı gibi Ege Bölgesinde de golf noktası tespit ediyoruz. Bu golf noktalarını önümüzdeki yıllarda hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. 12 aylık hava trafiğinde kesin sonuç veren şey golf noktaları. Golf noktalarını hayata geçirdiğiniz zaman hava trafiğini de otomatikman başlatmış oluyorsunuz. Hem personelin 12 aylık istihdamını sağlıyorsunuz hem de otellerin kış boyunca belli bir kısmının en azından belli bir doluluk oranıyla ayakta kalmasını sağlıyorsunuz. Hava trafiği açık olduğu zaman zaten o tanıtımda 12 boyunca devam ettiği için buna kültürel faaliyetler ve diğer spor etkinlikleriyle desteklediğiniz zaman belli bir potansiyel kendiliğinden oluşmuş oluyor. Antalya'da her gün ortalama kışın en dip noktasındayız, 10-15 bin civarı yabancı turist iniyor. Benzer bir çalışma zaman içinde 15 bin sayısı olmasa bile 1-2 bin kişilere geldiği zaman Dalaman Havalimanı'nda aynı yoğunluğu görebiliriz. Kasım geldiği zaman Dalaman Havalimanı ölü şehre dönüyor. Bu sorunları şikayet ederek aşamayız. Eylem yaparak aşarız. Doğru adımları doğru zamanda atmamız lazım. Sorunları biliyoruz, nasıl yapılması gerektiğini de biliyoruz. Ama en çok sizlere inanıyoruz. Son 5-6 yılda çok büyük krizlerle karşı karşıya kaldık. Sizlerle el ele omuz omuza verip her türlü olumsuz propaganda rağmen, tünelin ucundaki ışığa inanarak gayretle çalıştık. Sonunda da çok mutlu olduk. Dünyadaki en hızlı turizm ülkelerinden biriyiz. İnşallah bundan sonra da 100 milyar dolar hedefimize varmak için adımlarımızı doğru bir şekilde atıyoruz. Bu ekibin içinde Marmaris'te olacak inşallah. Bunların hepsine 31 Mart günü karar vereceğiz. Hep beraber ulaşacağız hedefimize" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.02.2024 - 21:01 Güncelleme: 27.02.2024 - 21:05

