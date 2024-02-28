Bodrum'da, zehirlenen köpeklerden 5'i kurtarıldı MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 4 köpek ile 3 kedinin zehirlenip öldürüldüğü olayda, 5 köpeğin de tedaviye alınarak kurtarıldığı öğrenildi.Olay, 24 Şubat'ta, Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde meydana geldi. Bölgede yaşayanlar, 9 köpek ile 3 kediyi bitkin halde buldu. Ağızlarından salyalar akan hayvanlar için Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden yardım istendi. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Sokak Hayvanları Ambulansı (Petbulance) bölgeye sevk edildi. Zehirlendiği tespit edilen hayvanlardan 1'i sahipli, 4 köpek ile 3 kedi, ekiplerin müdahalesine rağmen öldü. Bodrum Belediyesi Turgutreis Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde de 5 köpek tedaviye alındı. Zehirlenen köpeklerden 2'si tedavi edilip adreslerine bırakıldı, 3 köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu, kısırlaştırma işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Köpeklerin tedavilerinin ardından yaşam alanlarına geri bırakılacağı belirtildi. Ekipler, kedi ve köpekleri zehirleyen kişi veya kişileri tespit etmek için çalışmaları sürdürüyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 16:09 Güncelleme: 28.02.2024 - 16:10 facebook

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