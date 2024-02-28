Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da, zehirlenen köpeklerden 5'i kurtarıldı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 4 köpek ile 3 kedinin zehirlenip öldürüldüğü olayda, 5 köpeğin de tedaviye alınarak kurtarıldığı öğrenildi.Olay, 24 Şubat'ta, Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde meydana geldi. Bölgede yaşayanlar, 9 köpek ile 3 kediyi bitkin halde buldu. Ağızlarından salyalar akan hayvanlar için Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden yardım istendi. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Sokak Hayvanları Ambulansı (Petbulance) bölgeye sevk edildi. Zehirlendiği tespit edilen hayvanlardan 1'i sahipli, 4 köpek ile 3 kedi, ekiplerin müdahalesine rağmen öldü. Bodrum Belediyesi Turgutreis Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde de 5 köpek tedaviye alındı. Zehirlenen köpeklerden 2'si tedavi edilip adreslerine bırakıldı, 3 köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu, kısırlaştırma işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Köpeklerin tedavilerinin ardından yaşam alanlarına geri bırakılacağı belirtildi. Ekipler, kedi ve köpekleri zehirleyen kişi veya kişileri tespit etmek için çalışmaları sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 16:09 Güncelleme: 28.02.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da, zehirlenen köpeklerden 5'i kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 4 köpek ile 3 kedinin zehirlenip öldürüldüğü olayda, 5 köpeğin de tedaviye alınarak kurtarıldığı öğrenildi.Olay, 24 Şubat'ta, Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde meydana geldi. Bölgede yaşayanlar, 9 köpek ile 3 kediyi bitkin halde buldu. Ağızlarından salyalar akan hayvanlar için Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden yardım istendi. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Sokak Hayvanları Ambulansı (Petbulance) bölgeye sevk edildi. Zehirlendiği tespit edilen hayvanlardan 1'i sahipli, 4 köpek ile 3 kedi, ekiplerin müdahalesine rağmen öldü. Bodrum Belediyesi Turgutreis Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde de 5 köpek tedaviye alındı. Zehirlenen köpeklerden 2'si tedavi edilip adreslerine bırakıldı, 3 köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu, kısırlaştırma işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Köpeklerin tedavilerinin ardından yaşam alanlarına geri bırakılacağı belirtildi. Ekipler, kedi ve köpekleri zehirleyen kişi veya kişileri tespit etmek için çalışmaları sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da tramvayın çarptığı kişi öldü!
        İstanbul'da tramvayın çarptığı kişi öldü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        İki ailenin kavgasında 9 kişi ölmüştü! JASAT: 1 gün önce planlanmış!
        İki ailenin kavgasında 9 kişi ölmüştü! JASAT: 1 gün önce planlanmış!
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar etmişti! Flaş gelişme!
        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar etmişti! Flaş gelişme!
        Zirvenin sahibi oldu
        Zirvenin sahibi oldu
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Yoğun bakımın kapısını tekmelemişti! Saldırganın kimliği şaşırttı!
        Yoğun bakımın kapısını tekmelemişti! Saldırganın kimliği şaşırttı!
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        İstanbul'da lisede cinayet!
        İstanbul'da lisede cinayet!
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Bodrum'da hazine arazisini işgal edip ağaçları kestikleri öne sürülen 20 za...
        Bodrum'da hazine arazisini işgal edip ağaçları kestikleri öne sürülen 20 za...
        Bodrum'da Çanakkale Şehitleri için bestelenen marş klip haline getirildi
        Bodrum'da Çanakkale Şehitleri için bestelenen marş klip haline getirildi
        Seydikemer Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Akdenizli, seçim çalış...
        Seydikemer Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Akdenizli, seçim çalış...
        Fethiye Belediye Başkan Adayı Kökten, seçim çalışmalarını sürdürdü
        Fethiye Belediye Başkan Adayı Kökten, seçim çalışmalarını sürdürdü
        Bakan Ersoy: Yerel yönetim seçimlerinde mutlaka adaylarınızdan turizm maste...
        Bakan Ersoy: Yerel yönetim seçimlerinde mutlaka adaylarınızdan turizm maste...
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Marmaris'te konuştu:
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Marmaris'te konuştu: