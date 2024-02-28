Bodrum'da hazine arazisini işgal edip ağaçları kestikleri öne sürülen 20 zanlı yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde hazine arazisini işgal edip, arazideki ağaçları kestikleri ileri sürülen 20 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde hazine arazisini işgal edip, arazideki ağaçları kestikleri ileri sürülen 20 şüpheli gözaltına alındı.
Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çiftlik Mahallesi'ndeki yaklaşık 7 dönümlük hazine arazisinin işgal edildiğini belirleyen kurum personeli bölgede inceleme gerçekleştirdi.
İncelemede, arazideki ağaçların kısmen kesilerek yakıldığı ve doğal zeminin tahrip edildiği saptandı.
Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in talimatı üzerine bölgeye jandarma, Bodrum Orman Şefliği ve belediye ekipleri sevk edildi.
Aralarında mevsimlik işçilerin de bulunduğu 20 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlılar hakkında ayrıca Bodrum Orman Şefliği ve Bodrum Belediyesince "izinsiz ateş yakma" suçundan işlem yapıldı.
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