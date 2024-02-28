Bodrum'da hazine arazisini işgal edip ağaçları kestikleri öne sürülen 20 zanlı yakalandı

Zanlılar hakkında ayrıca Bodrum Orman Şefliği ve Bodrum Belediyesince "izinsiz ateş yakma" suçundan işlem yapıldı.

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çiftlik Mahallesi'ndeki yaklaşık 7 dönümlük hazine arazisinin işgal edildiğini belirleyen kurum personeli bölgede inceleme gerçekleştirdi.

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