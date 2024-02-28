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        Bodrum'da hazine arazisini işgal edip ağaçları kestikleri öne sürülen 20 zanlı yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde hazine arazisini işgal edip, arazideki ağaçları kestikleri ileri sürülen 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 15:58 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:58
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        Bodrum'da hazine arazisini işgal edip ağaçları kestikleri öne sürülen 20 zanlı yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde hazine arazisini işgal edip, arazideki ağaçları kestikleri ileri sürülen 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çiftlik Mahallesi'ndeki yaklaşık 7 dönümlük hazine arazisinin işgal edildiğini belirleyen kurum personeli bölgede inceleme gerçekleştirdi.

        İncelemede, arazideki ağaçların kısmen kesilerek yakıldığı ve doğal zeminin tahrip edildiği saptandı.

        Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in talimatı üzerine bölgeye jandarma, Bodrum Orman Şefliği ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Aralarında mevsimlik işçilerin de bulunduğu 20 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Zanlılar hakkında ayrıca Bodrum Orman Şefliği ve Bodrum Belediyesince "izinsiz ateş yakma" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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