Özgür Özel: 1 Nisan'dan sonra iktidarın ekonomi politikası, yurttaşları ezmeye devam edecek CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Muğla'daki aday tanıtımında yaptığı konuşmada seçim sonuçlarıyla ilgili endişe duymadıklarını belirtip, "31 Mart'taki seçimler, yalnızca yerel seçim değil. 1 Nisan'dan sonra iktidarın ekonomi politikası, yurttaşları ezmeye devam edecek. 1 Nisan'dan sonra bir şey yapamazsınız ama 31 Mart'ta sandıkta yapabilirsiniz" dedi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'nın Menteşe ilçesinde partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı. Kurşunlu Camisi önündeki programda Özel'e çiçek takdim edildi, ardından boynuna Muğlaspor atkısı takıldı. Belediye başkan adaylarını kürsüye davet ederek teşekkür eden ve mitinge gelenlere alkışlatan Özel, CHP'de bir değişim yaşandığını, kadınların ve gençlerin partide daha fazla söz sahibi olacağını söyledi. Muğla'da gösterdikleri adayların yaş ortalamasının 49 olduğunu söyleyen Özel, "Göreve başladıkları gün, bütün belediye başkanları malvarlıklarını halka açık şekilde makam odalarının kapısına asacak. Muğla'yı ranta değil halka açarak yöneteceklerine yürekten inanıyorum" dedi.Ülkeye daha iyi hizmet yapılması için genel bütçeden yerel yönetimlere adil şekilde kaynak ayrılması gerektiğini belirten Özel, "AKP'nin her şeye rağmen ranta açamadığı, çevre felaketinde karşısına toplumla birlikte yerel yöneticilerin kol kola girdiği, karnını emeğiyle kazandığı ekmeğiyle doyuranların yaşadığı bir yerdeyiz. İktidarında, Muğla'yı ranta açmaya gönüllü olmuş birine bu şehri teslim etmeyeceğiz. Muğla'da oldukça önemli altyapı çalışmaları yapıldı. Ülkeye daha iyi hizmet yapılması için genel bütçeden yerel yönetimlere adil şekilde kaynak ayrılması gerekiyor. Her emekliye bayramda en az bir asgari ücret ödemesi yapılması gerekiyor" diye konuştu.'ACI REÇETE GELİYOR'Özel, Muğla'da ortalama kiranın 18 bin liraya yaklaştığını ve asgari ücretle yaşayan yurttaşların yaşamasının imkansız olduğunu belirterek, "Sabit ücretle çalışanların karşılaştığı sorunlarla ilgileniyoruz. Seçim sonuçlarıyla ilgili endişe duymuyoruz. 31 Mart'taki seçimler, yalnızca yerel seçim değil. 1 Nisan'dan sonra iktidarın ekonomi politikası, yurttaşları ezmeye devam edecek. 1 Nisan'dan sonra bir şey yapamazsınız ama 31 Mart'ta sandıkta yapabilirsiniz. Borcu borçla çevirenler, gelecek seneden endişe edenler, evladının geleceğinden endişe eden herkes, bu iktidara gücünü göstermek zorunda. Her şeye rağmen AKP ve MHP oyları alırsa, kırmızı ışık göstermezlerse 1 Nisan'dan sonra acı reçete geliyor. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nı dengelemek zorundayız. Ben bunun için elimden geleni yaptım. Muhalif seçmenin AKP'ye, MHP'ye bakışı değişmedi" dedi.Özel, "Türkiye senden büyüktür, küçümseyip ezmek istediğin emekçinin, karınca gibi ezmek istediğin çiftçinin kardeşleri vardır. O da CHP'dir. Türkiye'den umudu kalmayan gençlerimize hep birlikte sesleniyoruz. Kimse umudunu kaybetmesin. Umut, mayıs ayında en çok karamsarlığa kapıldığınız anda ayağa kalkan Atatürkçüler, cumhuriyetçilerdir. Biz buradayız ve hiçbir yere gitmiyoruz" diye konuştu.Öte yandan CHP Genel Başkanı Özel, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e, Yılmaz Büyükerşen koordinatörlüğünde 1 Nisan'dan sonra kurulacak ve Türkiye'deki belediyeleri denetleyecek bir yapıda çalışması için teklifte bulundu. Gürün, Özel'in teklifini kabul etti.'HİÇBİR SİYASİ GÖRÜŞ, ETNİK KİMLİK, MEZHEP AYIRMADAN HERKESİN OYUNU İSTİYORUM'Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras da toplantıdaki konuşmasında, "CHP, önce kurtuluş ardından kuruluş demektir. Biz de bu mirası taşımanın gururu içerisindeyiz. Hiçbir ilçeyi ayırmadan herkese eşit, adaletli hizmet götüreceğim. Bazılarının dediği gibi 'Hizmet alamazsın' demiyoruz. Herkese eşit, adil hizmeti götürmeye kararlıyız. CHP belediyeciliği nasıl olur, bunları göstereceğiz. Hiçbir siyasi görüş, etnik kimlik, mezhep ayırmadan herkesin oyunu istiyorum. Biz, saraylarda doğmadık. Babamız bize gemicikler almadı. Genel Başkanımız 2 öğretmen çocuğu, biz halk adamıyız. Biz, yokluk nedir biliriz. O nedenle bu hizmetlerimizde de halkımızla aynı duygular içerisinde olacağız. Ben 30 yıl bordrolu çalıştım. İşçinin emekçinin sıkıntısını bilirim. İşçimi, emekçimi kimseye yedirmem. Eksiğimiz ne varsa altyapısından, suyuna, yoluna her şeyi yapacak enerji, ilçe belediye başkanlarımızla beraber bizde var. Bizler efendi olmaya gelmedik. Bizler zor gününüzde yoldaş olmaya geldik. Başkan olmaya değil, yoldaş olmaya geldik" dedi.

