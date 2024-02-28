Bodrum'da market reyonunda kedi doğum yaptı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir marketin reyonunda doğum yapan kedinin yavrularını emzirmeye çalıştığı anlar görüntülendi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir marketin reyonunda doğum yapan kedinin yavrularını emzirmeye çalıştığı anlar görüntülendi.
Güvercinlik Mahallesi'ndeki bir zincir marketin çalışanları, sabah iş yerini açtıkları sırada içeriden seslerin geldiğini fark etti.
Sese doğru yönelen personel bir kedinin reyonda doğum yaptığını fark etti.
Personel, kedinin reyonda yavrularını emzirmeye çalıştığı anları cep telefonu kamerasınca görüntüledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.