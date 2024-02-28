Bodrum'da market reyonunda kedi doğum yaptı

Sese doğru yönelen personel bir kedinin reyonda doğum yaptığını fark etti.

Güvercinlik Mahallesi'ndeki bir zincir marketin çalışanları, sabah iş yerini açtıkları sırada içeriden seslerin geldiğini fark etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.