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        Bodrum'da tarım alanına dolgu yaparak zemini bozan kişiye ceza uygulandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarım alanına dolgu yaparak zeminini bozduğu öne sürülen kişiye, 411 bin 127 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 18:03 Güncelleme: 28.02.2024 - 18:03
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        Bodrum'da tarım alanına dolgu yaparak zemini bozan kişiye ceza uygulandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarım alanına dolgu yaparak zeminini bozduğu öne sürülen kişiye, 411 bin 127 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

        Bodrum Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Yaka Mahallesi'nde tarım alanının zemininin bozularak amacı dışında kullanmak üzere dolgu yapıldığı tespit edildi.

        Bölgedeki incelemede bahse konu alana zarar veren kişiye 411 bin 127 lira idari para cezası uygulandı. Alanın eski haline dönüştürülmesine de karar verildi.

        Alanın iki ay içerisinde eski haline getirilmemesi durumunda da bu tutarın üç katı idari para cezası daha uygulanacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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