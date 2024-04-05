Muğla'da otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Diğer araçtaki sürücü Güven ile 3 kişi ise yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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