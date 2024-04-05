Cook Boğazı'nı geçen yüzücü Aysu Türkoğlu, Bodrum'a döndü

Dünyanın en zorlu açık deniz geçişleri arasında gösterilen Manş Denizi'ni ve Kuzey Kanalı'nı genç yaşta yüzerek geçip önemli başarılara imza atan Bodrumlu açık su yüzücüsü 23 yaşındaki Aysu Türkoğlu, 20 Mart’ta 27 kilometrelik Cook Boğazı’nı 7 saat 21 dakika gibi rekor bir sürede etabı tamamladı. Yüzücü Türkoğlu bugün sevenlerinin coşkulu karşılamasıyla Bodrum’a döndü.

Milas-Bodrum Havalimanında Aysu Türkoğlu’nu, ailesi, Bodrum Belediyesi yetkilileri ile Bodrumspor Derneği Yüzme Şubesi Master Yüzücüleri ve vatandaşlar tarafından karşıladı. Başarısından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Türkoğlu, “7 saat 21 dakikada bu kanalı geçen Türkler arasına bende adımı yazdırmış oldum. Bundan dolayı çok mutluyum. İnşallah bir sonraki kanallarda da adımı yazdırarak ülkeme geri döneceğim. Destekleri için herkese çok teşekkür ederim. Uzun bir yolculuğun ardından sonunda Bodrum'a ulaşabildim. Dönüş serüvenim neredeyse üç günümü aldı. Evimdeyim, çok mutluyum” dedi.