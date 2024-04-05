Yüzücü Aysu Türkoğlu'na Milas-Bodrum Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi

Yüzücü Aysu Türkoğlu, Milas-Bodrum Havalimanı'nda ailesi, sevenleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

20 Mart'ta "Oceans Seven" parkurlarından biri olan Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı geçişini 7 saat 21 dakikada tamamlayan Türkoğlu, uzun yolculuğun ardından akşam saatlerinde Türk Hava Yollarına ait uçakla Milas-Bodrum Havalimanı'na indi.

"Guiness Rekorlar Kitabı" hedefine emin adımlarla ilerleyen Türkoğlu, ailesi, Bodrum Belediyesi yetkilileri ile Bodrumspor Derneği Yüzme Şubesi master yüzücüleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Türkoğlu'na, alana gelen yüzücü arkadaşları tarafından Yeni Zelanda'nın savaş dansı olarak bilinen "Haka Dansı" da yapıldı. Genç yüzücü, bu sırada oldukça keyifli anlar yaşadı.

Aysu Türkoğlu, karşılamanın ardından basın mensuplarına, kanalı normal şartlarda gece yüzen sadece bir kişinin olduğunu, kendisine ve tekne kaptanına koşulların gece daha iyi olacağını söylediğini ifade etti.

Bu nedenle güneş batmadan yüzmeye başladığını belirten Türkoğlu, "7 saat 21 dakikada bu kanalı geçen Türkler arasına ben de adımı yazdırmış oldum. Bundan dolayı çok mutluyum. İnşallah bir sonraki kanallarda da adımı yazdırarak ülkeme geri döneceğim. Destekleri için herkese çok teşekkür ederim. Uzun bir yolculuğun ardından sonunda Bodrum'a ulaşabildim. Dönüş serüvenim neredeyse üç günümü aldı. Evimdeyim, çok mutluyum." diye konuştu.