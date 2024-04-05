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        Bodrum'un Akvaryum Koyu'na sualtı parkı yapılıyor

        Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Akvaryum Koyu'na sualtı parkı yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 16:55 Güncelleme: 05.04.2024 - 16:55
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        Bodrum'un Akvaryum Koyu'na sualtı parkı yapılıyor
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        Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Akvaryum Koyu'na sualtı parkı yapılacak.

        Bodrum Deniz Müzesi ve Mavi Ege Denizi Rotary Kulübü proje ortaklığında, Bitez mevkisinde yer alacak "BEAP Bodrum Sualtı Parkı" için Milta Bodrum Marina'da düzenlenen basın toplantısına toplantıya, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, turizmciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, Bodrum'a sualtı parkı kazandırmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

        Parkın, Bitez Akvaryum Koyu'nun önündeki adanın Karaada'ya bakan kısmında belirli koordinatlar içinde olacağını ifade eden Cambazoğlu, "Parkı etap etap gerçekleştireceğiz. Yıllar içinde gelişecek bir alan olarak burayı planladık. Amacımız bir çevre farkındalığı oluşturmak. Hatta ilk etabımızın ve ikinci etabımızın ana teması oksijen. Çünkü üst çatıda havada soluduğumuz oksijenin yüzde 70 kadarı denizdeki bitkilerden sağlanıyor." dedi.

        Cambazoğlu, parkın hem tüplü, hem de amatör dalış yapanlar için özel olarak tasarlanacağını kaydetti.

        Parkta 5 ila 25 metre arasında devasa heykeller, heykel grupları ve bir takım yerleştirmeler olacağını belirten Cambazoğlu, sanatçıların verdikleri temaya göre eserlerini çalışacağını, projenin ilk etabının 15 Mayıs'ta 5 eserle açılacağını dile getirdi.

        TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Mustafa Demir de sualtı müze benzerine 2-3 ay önce Meksika'da daldığını ve bunun bir satış argümanı olarak kullanılabildiğini ifade etti.

        Bu tür alanların turizmde tercih sebebi olduğuna dikkati çeken Demir, sualtı parkı çalışmasını çok değerli bulduklarını, Bodrum'un hem su üstü hem de su altı turizmine katkı sağlayacağını düşündüğünü dile getirdi.

        Proje Koordinatörü Mavi Ege Denizi Rotary Kulübü eski başkanlarından Şule Kükrer de dünyada var olan ve Bodrum'da eksikliği hissedilen bir projeye başladıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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