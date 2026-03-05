Muğla'da yaşlı çift evlerinde çıkan yangında öldü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti. Turgut Mahallesi'nde Zekeriya Kasap (87) ile eşi Nazire Kasap'ın (76) yaşadığı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin söndürdüğü yangında, Nazire Kasap olay yerinde, Zekeriya Kasap ise kaldırıldığı Yatağan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

