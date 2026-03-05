Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da yaşlı çift evlerinde çıkan yangında öldü

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 17:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da yaşlı çift evlerinde çıkan yangında öldü

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti.

        Turgut Mahallesi'nde Zekeriya Kasap (87) ile eşi Nazire Kasap'ın (76) yaşadığı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin söndürdüğü yangında, Nazire Kasap olay yerinde, Zekeriya Kasap ise kaldırıldığı Yatağan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Doktor, hastayı icraya verdi! Diş hekiminden implant hacizi!
        Doktor, hastayı icraya verdi! Diş hekiminden implant hacizi!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı

        Benzer Haberler

        Muğla'da trafik kazasında yaralanan sürücü 5 günlük yaşam mücadelesini kayb...
        Muğla'da trafik kazasında yaralanan sürücü 5 günlük yaşam mücadelesini kayb...
        Muğla'da kadınlar "Sessiz Kararlılık" yürüyüşünde buluştu
        Muğla'da kadınlar "Sessiz Kararlılık" yürüyüşünde buluştu
        Menteşe Anadolu Lisesi'nden Masa Tenisinde Türkiye üçüncülüğü
        Menteşe Anadolu Lisesi'nden Masa Tenisinde Türkiye üçüncülüğü
        Marmaris'e Avrupa standartlarında yeni spor salonu
        Marmaris'e Avrupa standartlarında yeni spor salonu
        Seydikemer'de forklift kazasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti
        Seydikemer'de forklift kazasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti
        Bodrum'da beton mikserinin çarptığı yaya öldü
        Bodrum'da beton mikserinin çarptığı yaya öldü