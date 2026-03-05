Muğla'da kadınlar "Sessiz Kararlılık" yürüyüşünde buluştu

Muğla'da Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Sessiz Kararlılık" yürüyüşü düzenlendi.



Muğla Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte kamuda görev yapan kadın belediye başkanı, hakim, savcı, avukat, doktor, öğretmen ve idareciler meslek kıyafetleriyle yürüyüşe katıldı.



"Emeğimiz Kimliğimiz, Sessizliğimiz Gücümüzdür" sloganıyla gerçekleştirilen ve Recai Güreli Caddesi Olgunlaşma Enstitüsü önünden başlayan etkinlikte kadınlar ellerinde pankart ve mor beyaz balonlarla yürüdü.



Yürüyüşün sona erdiği Kurşunlu Meydanı’nda gerçekleştirilen programda ise Köyceğiz Kök Sesler Ritim Grubu sahne aldı. Grup üyeleri def çalarak kadın haklarına ve toplumsal farkındalığa dikkati çekmek istedi. Meydanda toplananlar müzik dinletisini ilgiyle takip etti.



Etkinliğe, Muğla Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Özge Demirel ile çok sayıda kadın katıldı.

