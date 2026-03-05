Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Bodrum'da beton mikserinin çarptığı yaya öldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 14:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da beton mikserinin çarptığı yaya öldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Torba Mahallesi Rıza Anter Bulvarı'nda, M.A. yönetimindeki 48 RZ 135 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Murathanoğlu'na (79) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan kontrolde Murathanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Murathanoğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Beton mikserinin sürücüsü polis ekibince gözaltına alındı.

        Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Görüntüde, trafik ışıklarında bekledikten sonra hareket eden beton mikserinin o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması ve durumu fark eden sürücünün bir süre ilerledikten sonra aracını durdurması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        17 yaşındaki Yasemin'in davasından kuma vahşeti çıktı!
        17 yaşındaki Yasemin'in davasından kuma vahşeti çıktı!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Kadın öğretmenlere tehdit iddiası! Tutuklandı!
        Kadın öğretmenlere tehdit iddiası! Tutuklandı!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı

        Benzer Haberler

        Muğla'da orman yangınlarını önlemek için yol kenar temizliği yapılıyor
        Muğla'da orman yangınlarını önlemek için yol kenar temizliği yapılıyor
        Beton mikserinin çarptığı yaya öldü; kaza kamerada
        Beton mikserinin çarptığı yaya öldü; kaza kamerada
        Beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        'Yangın önlemi için temizlik yapılıyor' haberinden bir saat sonra yangın çı...
        'Yangın önlemi için temizlik yapılıyor' haberinden bir saat sonra yangın çı...
        Muğla'da Uluslararası Yeşil Anahtar sertifikası programı tanıtıldı
        Muğla'da Uluslararası Yeşil Anahtar sertifikası programı tanıtıldı
        Köyceğiz Kaymakamı Kumcu, Orman İşletme Şefleri ile iftarda buluştu
        Köyceğiz Kaymakamı Kumcu, Orman İşletme Şefleri ile iftarda buluştu