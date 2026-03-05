Muğla'da Uluslararası Yeşil Anahtar sertifikası programı tanıtıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürütülen Uluslararası Yeşil Anahtar programının tanıtımı gerçekleştirildi.



Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği'nin toplantı salonunda sertifikanın işletmelerde yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen programda, TÜRÇEV Muğla Koordinatörü Gürcan Kaya ve Muğla Koordinatör Yardımcısı Abdullah Tan bilgilendirme yaptı.



Kaya, yaptığı açıklamada, Muğla genelinde 27 Yeşil Anahtar sertifikasına sahip işletme bulunduğunu, hedeflerinin çevrenin korunması ve sürdürülebilir turizm olduğunu söyledi.



Yeşil Anahtar programının TÜRÇEV'in yürüttüğü önemli programlardan biri olduğunu belirten Kaya, "Uluslararası en fazla tanınırlığı olan bir eko etiket. Çevreye duyarlı işletmeler tarafından uluslararası standartları taşıyan, uluslararası 150 kriteri taşıyan nitelikli işletmelere verilen uluslararası bir ödül. Dünyada 75 ülkeden fazla ülkede uygulanmakta ve 6000'in üzerinde ödüllü işletme bulunmakta. Türkiye'de de 2025 itibarıyla 167 işletmede Yeşil Anahtar programı uygulanmakta. Bunlardan 27 tanesi Muğla'da." diye konuştu.



Kaya, hedeflerinin Türkiye genelinde de Yeşil Anahtar sayısını arttırmak ve uluslararası düzeyde üst yerlere tırmanmak olduğunu vurguladı.



Uluslararası Yeşil Anahtar sertifikası, başta elektrik ve su tasarrufu olmak üzere çevre yönetimi, iklim değişikliği ile mücadele konularını içeren başlıklarda oteller için 150, küçük konaklama tesisleri için 134, restoranlar için 129, kamp alanları ve tatil parkları için 146, konferans merkezleri için 135, turistik cazibe merkezleri için de 137 kriterde yeterli olan tesislere veriliyor.

