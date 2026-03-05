Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da Uluslararası Yeşil Anahtar sertifikası programı tanıtıldı

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürütülen Uluslararası Yeşil Anahtar programının tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği'nin toplantı salonunda sertifikanın işletmelerde yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen programda, TÜRÇEV Muğla Koordinatörü Gürcan Kaya ve Muğla Koordinatör Yardımcısı Abdullah Tan bilgilendirme yaptı.

        Kaya, yaptığı açıklamada, Muğla genelinde 27 Yeşil Anahtar sertifikasına sahip işletme bulunduğunu, hedeflerinin çevrenin korunması ve sürdürülebilir turizm olduğunu söyledi.

        Yeşil Anahtar programının TÜRÇEV'in yürüttüğü önemli programlardan biri olduğunu belirten Kaya, "Uluslararası en fazla tanınırlığı olan bir eko etiket. Çevreye duyarlı işletmeler tarafından uluslararası standartları taşıyan, uluslararası 150 kriteri taşıyan nitelikli işletmelere verilen uluslararası bir ödül. Dünyada 75 ülkeden fazla ülkede uygulanmakta ve 6000'in üzerinde ödüllü işletme bulunmakta. Türkiye'de de 2025 itibarıyla 167 işletmede Yeşil Anahtar programı uygulanmakta. Bunlardan 27 tanesi Muğla'da." diye konuştu.

        Kaya, hedeflerinin Türkiye genelinde de Yeşil Anahtar sayısını arttırmak ve uluslararası düzeyde üst yerlere tırmanmak olduğunu vurguladı.

        Uluslararası Yeşil Anahtar sertifikası, başta elektrik ve su tasarrufu olmak üzere çevre yönetimi, iklim değişikliği ile mücadele konularını içeren başlıklarda oteller için 150, küçük konaklama tesisleri için 134, restoranlar için 129, kamp alanları ve tatil parkları için 146, konferans merkezleri için 135, turistik cazibe merkezleri için de 137 kriterde yeterli olan tesislere veriliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

