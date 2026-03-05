Muğla'da trafik kazasında yaralanan sürücü 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen forkliftin altında kalarak ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Giriş: 05.03.2026 - 17:54 Güncelleme:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen forkliftin altında kalarak ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Fethiye-Antalya kara yolu Beşkavak mevkisinde 5 gün önce forkliftin devrilmesi sonucu ağır yalanan Coşkun Seçim, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti,
Cenaze, Fethiye ilçesindeki Patlangıç Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri