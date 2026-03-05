Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 22:45 Güncelleme:
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


        Stat:Bodrumİlçe

        Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Ömer Faruk Turtay, Azad İlhan

        Sipay Bodrum FK: Rüzgar Mehmet Adıyaman, Mert Yılmaz, Furkan Apaydın, Mustafa Erdilman (Dk. 46 Ege Bilsel), Obekpa, Sıraç Astanakulov (Dk. 63 Yusuf Sertkaya), Yunus Tarhan, Enes Öğrüce, Haqi (Dk. 89 Pusat Yağız Şafak), Omar Imeri (Dk. 63 Adem Metin Türk), Alper Potuk (Dk. 75 Emirhan Arkutcu)

        Iğdır FK: Sinan Bolat, Alperen Selvi, Atakan Çankaya, Serkan Asan, Oğuz Güçtekin, Bacuna (Dk. 86 Beraat Keser), Tunahan Ergül (Dk. 90+2 Volkan Sarıtaş), Mendes (Dk. 86 Mendes), Devran Akkuş (Dk. 46 Loshaj), Bruno, Ali Kaan Güneren

        Sarı kartlar: Dk. 70 Bruno, Dk. 90+1 Atakan Çankaya (Iğdır FK)





        MUĞLA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

