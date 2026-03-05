Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:Bodrumİlçe
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Ömer Faruk Turtay, Azad İlhan
Sipay Bodrum FK: Rüzgar Mehmet Adıyaman, Mert Yılmaz, Furkan Apaydın, Mustafa Erdilman (Dk. 46 Ege Bilsel), Obekpa, Sıraç Astanakulov (Dk. 63 Yusuf Sertkaya), Yunus Tarhan, Enes Öğrüce, Haqi (Dk. 89 Pusat Yağız Şafak), Omar Imeri (Dk. 63 Adem Metin Türk), Alper Potuk (Dk. 75 Emirhan Arkutcu)
Iğdır FK: Sinan Bolat, Alperen Selvi, Atakan Çankaya, Serkan Asan, Oğuz Güçtekin, Bacuna (Dk. 86 Beraat Keser), Tunahan Ergül (Dk. 90+2 Volkan Sarıtaş), Mendes (Dk. 86 Mendes), Devran Akkuş (Dk. 46 Loshaj), Bruno, Ali Kaan Güneren
Sarı kartlar: Dk. 70 Bruno, Dk. 90+1 Atakan Çankaya (Iğdır FK)
MUĞLA
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.