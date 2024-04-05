Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, belediye personeliyle bayramlaştı

        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, belediye personeliyle bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 14:31 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, belediye personeliyle bayramlaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, belediye personeliyle bayramlaştı.

        Mazbatasını alarak belediye başkanı görevine başlayan Mandalinci, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ve mesainin son günü olması sebebiyle belediye hizmet binası önünde personeliyle bayramlaştı. Bayramlaşma törenine meclis üyeleri, birim müdürleri ve personeller katıldı.

        Törende konuşan Mandalinci, hep beraber Bodrum'da beş yılda çok güzel çalışmalara imza atacaklarına inandığını söyledi.

        Herkesin kendi sorumluluklarını yerine getirmesi halinde Bodrum'da hem belediye hizmetleri hem de vatandaşa hizmet anlamında hiçbir sıkıntının yaşanmayacağını ifade eden Mandalinci, "Ben hepinize çok güveniyorum. Önümüzdeki beş yıllık sürede de hep beraber harika işler yapacağımıza, ses getirecek projelere beraber imza atacağımıza eminim. Bugün bayramlaşma vesilesiyle ilk defa bir resmî törende sizlerin arasındayım. Bundan dolayı son derece mutluluk ve gurur duyuyorum." diye konuştu.

        Mandalinci, personelin ve ailelerinin Kadir Gecesi ile Ramazan Bayramı'nı kutladı, bayramda mesai yapacak personele de kolaylıklar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        29 kişinin öldüğü binanın mimarı konuştu! "Tek giriş değildi!"
        29 kişinin öldüğü binanın mimarı konuştu! "Tek giriş değildi!"
        İstanbul'da yaşandı! Ağabeyini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da yaşandı! Ağabeyini vahşice öldürdü!
        Santos seneye yok!
        Santos seneye yok!
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        En çok işçi aranan meslekler
        En çok işçi aranan meslekler
        Mucize kadın dehşeti anlattı
        Mucize kadın dehşeti anlattı
        42 erkek rakibini geride bırakıp muhtar oldu
        42 erkek rakibini geride bırakıp muhtar oldu
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Parkinson'a rağmen oyunculuğa dönecek
        Parkinson'a rağmen oyunculuğa dönecek
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bayram rotaları
        Bayram rotaları
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Anne, oğul evde baba araçta yanarak öldü!
        Anne, oğul evde baba araçta yanarak öldü!
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        Los Angeles tarihinin en büyük soygunu!
        Los Angeles tarihinin en büyük soygunu!
        Dönüşümünü tamamladı, şimdi hedef küresel liderlik
        Dönüşümünü tamamladı, şimdi hedef küresel liderlik

        Benzer Haberler

        Bodrum FK seri arıyor
        Bodrum FK seri arıyor
        Türk-Alman Gençlik Değişimi Projesi öğrencileri Muğla'nın güzelliklerini ke...
        Türk-Alman Gençlik Değişimi Projesi öğrencileri Muğla'nın güzelliklerini ke...
        Çağdaş Bodrumspor, ABD'li basketbolcu Miles Norris'i kadrosuna kattı
        Çağdaş Bodrumspor, ABD'li basketbolcu Miles Norris'i kadrosuna kattı
        Marmaris Belediye Başkanı Ünlü görevi devraldı
        Marmaris Belediye Başkanı Ünlü görevi devraldı
        Eski Datça Belediye Başkanı CHP'li Uçar'ın sözlerine tepki
        Eski Datça Belediye Başkanı CHP'li Uçar'ın sözlerine tepki
        Seydikemer Belediye Başkanı Akdenizli, mazbatasını aldı
        Seydikemer Belediye Başkanı Akdenizli, mazbatasını aldı