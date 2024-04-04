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        Türk-Alman Gençlik Değişimi Projesi öğrencileri Muğla'nın güzelliklerini keşfediyor

        Türk-Alman Gençlik Değişimi kapsamında, Hessen DİTİB Derneği ile Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi ortaklığında gerçekleştirilen projede yer alan öğrenciler, Muğla'nın tarihi ve kültürel mekanlarını yakından görme fırsatı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 19:42 Güncelleme: 04.04.2024 - 19:42
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        Türk-Alman Gençlik Değişimi Projesi öğrencileri Muğla'nın güzelliklerini keşfediyor
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        Türk-Alman Gençlik Değişimi kapsamında, Hessen DİTİB Derneği ile Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi ortaklığında gerçekleştirilen projede yer alan öğrenciler, Muğla'nın tarihi ve kültürel mekanlarını yakından görme fırsatı buluyor.

        Öğrenciler, kentteki programları kapsamında Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti. Vali Akbıyık, gençleri Muğla'da ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.

        Gençler daha sonra Muğla Sıtkı Koçman (MSK) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ile bir araya geldi.

        Projenin ilk etabı 2-9 Nisan'da Muğla'da, 22-29 Haziran'da ise Frankfurt'ta MSK Üniversitesinde okuyan ve mezun olan gençlik merkezi gönüllüleri ile yapılacak.

        Gençlik Değişimi Projesi, iki ülke gençliğine yönelik kültürel anlayışı artırmayı, karşılıklı saygı ve işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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