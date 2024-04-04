Fethiye Belediye Başkanı Karaca mazbatasını aldı

Fethiye'de seçimin sükunet içerisinde tamamlandığını ifade eden Karaca, "Bize seçim sürecinde partili partisiz destek verenlere şükranlarımız sunuyorum. Biz, önümüzdeki beş yıllık süreçte çok güzel hizmetler yapmaya deva edeceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.